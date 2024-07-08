Azmin zaferi

Gaziantep'te moda ve tasarım alanında kendini geliştirmek isteyen 18 yaşındaki Cingisiz, Şahinbey Belediyesi Binevler Sosyal Tesisi'nde Moda Tasarım Bölümü'ne kayıt oldu. Bir yıl içinde kendi tasarımlarıyla oluşturduğu koleksiyonuyla Londra Moda Koleji'ne başvuran Cingisiz'in tasarımları kabul edildi. Rana Cingisiz, kursa katılmadan önce dikiş bilmediğini ve eğiticiler sayesinde kendisini geliştirdiğini belirterek "Tasarımların beğenilince beni kabul ettiler. Orada 4 yıl iyi bir eğitim alıp ileride iyi bir moda tasarımcısı olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

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