Türkler’in ’kayıp kenti’ bulundu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü, Moğolistan'ın Tuul Vadisi'nde yürüttükleri kazı çalışmalarındaki alanın Dokuz Oğuzlar'ın yaşadığı ve Göktürkler ile savaştığı 'Togu Balık' kenti olduğunu kanıtladı.

Ortak kazı çalışmalarında 30 kişilik ekip görev alıyor. Kazı projesinin sorumlusu Prof. Dr. Şaban Doğan, Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarında adı geçen, Togu Balık kenti için, "Togu Balık, bilinen Uygur şehirlerinden çok daha eski. Biz bu bölgenin Togu Balık olduğunu ispat edecek buluntulara, uygur seramiklerine ulaştık. Artık net olarak burası Dokuz Oğuzlar'ın Togu Balık şehri diyebiliyoruz. Bize göre çok önemli bir keşif" dedi.