Ordu ve Samsun’da şiddetli yağış sele neden oldu: 1 kişi hayatını kaybetti | Terme Çayı’nda taşma riski...





İlçenin içerisinden geçen deredeki su seviyesinin yükseldiğini vurgulayan Kaygı, taşmaması için önlem aldıklarını ifade etti. Başkan Kaygı, tüm ekiplerin sahada olduğunu, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.





1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Ordu'da etkili olan sağanak yağış sonrası Çaybaşı ilçesinde yaşlı bir kadın sele kapılarak hayatını kaybetti.



Ordu genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sel taşkınlarına neden oldu. Yağışlar nedeniyle her iki ilçede kimi zaman dere suları köprü seviyesine ulaştı. Çaybaşı ilçesinde ise sağanak yağışların sele dönüşmesi sonrası Çay Mahallesi'nde 83 yaşındaki Hatice Kocakoç isimli yaşlı kadın menfezden geçerken ayağı kayıp suya düştüğü öğrenildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Ekipler, Çayır Mahallesi'nde suya düşen Kocakoç'un cansız bedenini selin sürüklediği alandan 1 kilometre uzaklıkta bulundu.





VATANDAŞLARA ÇAĞRI



Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, bölgede olabilecek başka can kayıplarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların güvenliği için alınan önlemler artırılırken, yağışların devam etmesi durumunda yetkililerin dikkatli olunması çağrısı devam ediyor.





SAMSUN'DA SEL FELAKETİ Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Bağsaray Mahallesi'nden geçen Kocaman Irmağı taştı, bölgedeki Evci ile Sakarlı ırmakları da debileri yükselerek taşma noktasına geldi.