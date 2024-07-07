Kovulduğu restorana patroniçe oldu

İki yıl önce komilik bulaşıkçılık ve garsonluk yaptığı yerdi şimdi kasada kazandığı paraları sayıyor. Genç Melisa Öztürk'ün hırsı onu 2022 yılında Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde çalıştığı restoranın patronu yaptı. Melisa 2022'de işe başladığı restoranın müdürlüğünü yapan Kadir Kılıç'la tartışınca kovuldu. Kendisini bu olayı 'hırs' yapan Melisa Öztürk bir süre sonra babası Bahattin Öztürk'ün de desteğiyle kovulduğu işyerini bir yıl sonra satın aldı. Başarısını hırsına borçlu olduğunu ifade eden Melisa, dükkanında kazandığı ilk parayı da duvara astı.

KENTİN YILDIZI OLDU

Melisa Öztürk bir yıllık sürede Bolu'nun en çok sevilen lezzetleri arasına girmeyi de başardı. Melisa patronluğa yükselişini şöyle anlatıyor, "Burada komilik, garsonluk yaptım. Kadir bey müdürümdü, kavga etmiştik beni kovdu. Kovulduğum yeri satın almak güzel bir duygu. Aslında burayı satın almamda kovulmam işin biraz tuzu biberi oldu. Hayatta zaten hırslı birisiyim. "



AZMETTİ ÇALIŞTI VE..

Kızının başarısından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Bahattin Öztürk, "Kızım bana bu süreçten bahsetmişti. Kadir beyle tartışmıştı. Sonradan da işten ayrıldığını söyledi. Ondan sonra azmetti. Çalıştı. Buraya devraldık. Kızımı bu konuda tebrik ediyorum" dedi.