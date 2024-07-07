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Kadınlar mutlaka uyanır uyanmaz tüketsin: Tiroid, regl, kilo sorunlarına garanti fayda sağlıyor

Kişniş tohumları, özellikle diyabetle uğraşıyorsanız, size büyük fayda sağlayabilecek önemli antidiyabetik, antihiperglisemik, antihiperlipidemik, anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. İşte kişniş tohumu suyunun bilinen diğer faydaları...

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 16:08 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 16:08
Kadınlar mutlaka uyanır uyanmaz tüketsin: Tiroid, regl, kilo sorunlarına garanti fayda sağlıyor

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Kişniş tohumları, özellikle diyabetle uğraşıyorsanız, size büyük fayda sağlayabilecek önemli antidiyabetik, antihiperglisemik, antihiperlipidemik, anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. İşte kişniş tohumu suyunun bilinen diğer faydaları...

🦋 Tiroidin düzenlenmesine yardımcı olur: Kişniş tohumları folat açısından zengindir ve karaciğerinizde T4'ün T3'e dönüştürülmesine yardımcı olur ve bu da tiroidi düzenler. Bu dönüşüm son derece önemlidir çünkü T3, tiroid hormonunun aktif formudur ve tiroidin hedef dokular üzerindeki etkilerinin çoğunu uygular.

🌸 Adet ağrılarını hafifletir: Kişniş tohumları iltihap giderici özelliğe sahiptir ve karın ve kas kramplarını, şişkinliği azaltmaya yardımcı olarak adet ağrısının verdiği rahatsızlığı hafiflettiği bilinmektedir.

🍭 Kan şekerini düzenler: Kişniş tohumu suyu, diyabet veya prediyabetten muzdarip kişilerin diyetine mükemmel bir katkıdır çünkü kişniş tohumlarındaki antioksidanlar ve uçucu yağların, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olan insülin aktivitesini artırdığı bilinmektedir.

🏃‍♀️ Kilo vermeye yardımcı olur: Kişniş tohumlarıyla aşılanmış suyun neredeyse sıfır kalorisi vardır ve tokluk hissini destekler. Bu suyun tüketimi açlığı kontrol eder ve kalori alımını azaltır, kilo kaybını etkili bir şekilde destekler.

🛡️ Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar açısından zengindir: Kişniş, bağışıklığı güçlendiren ve vücudun çeşitli kronik hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan C vitamini, A vitamini ve beta-karoten de dahil olmak üzere çeşitli antioksidanlar açısından zengindir.

🍽️ Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler: Kişniş tohumu suyu sindirim için doğal bir yardımcıdır. Bu suyu düzenli olarak aç karnına içmek bağırsak hareketlerini düzenlemeye, şişkinliği azaltmaya ve sindirim rahatsızlığını gidermeye yardımcı olur. Kişniş tohumlarında sindirim enzimlerinin salgılanmasını uyaran ve vücudumuzun yiyecekleri parçalamasını kolaylaştıran bileşikler bulunur.

🚽 Böbrek fonksiyonlarını iyileştirir: Kişniş tohumları böbreklerin filtrasyon hızını iyileştirerek idrar yolu enfeksiyonlarını (İYE) etkili bir şekilde tedavi eder. Hızlı bir filtrasyon hızı daha hızlı idrar oluşumunu sağlayarak daha düşük su tutulmasına yol açar ve bu da nihayetinde idrar sisteminin temiz kalmasına yardımcı olur.

KİŞNİŞ TOHUMU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

  • 1-2 çay kaşığı kişniş tohumu
  • 1 su bardağı su
  • İsteğe bağlı olarak bal veya limon

Yapılışı:

  1. Tohumları Hazırlayın: Kişniş tohumlarını hafifçe ezerek veya öğüterek hazırlayın. Bu, tohumların daha fazla aroma ve faydalı bileşen salmasını sağlar.

  2. Suyu Kaynatın: Bir su bardağı suyu kaynatın.

  3. Tohumları Demleyin: Kaynamış suyu bir fincana dökün ve kişniş tohumlarını ekleyin. Tohumların suyla iyice karışması için yaklaşık 5-10 dakika demlemeye bırakın.

  4. Süzün: Demlendikten sonra, çayı bir süzgeç yardımıyla süzün ve kişniş tohumlarını çıkarın.

  5. Servis Edin: Çayınız artık içmeye hazır. İsteğe bağlı olarak bal veya limon ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

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