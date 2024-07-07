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İzmir'de korkutan yangın! Alev alan otomobilden çıkan kıvılcımlar makilik alana sıçradı: Müdahale sürüyor

İzmir'in Foça ilçesinde, alev alan otomobilden çıkan kıvılcımların makilik alana sıçradı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürerken, bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 18:18 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 18:29
İzmir’de korkutan yangın! Alev alan otomobilden çıkan kıvılcımlar makilik alana sıçradı: Müdahale sürüyor

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İzmir'in Foça ilçesinde, alev alan otomobilden çıkan kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Günbatımı mevkisinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede makilik alana sıçradı.



İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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