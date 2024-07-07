Enişte katili

İstanbul'da oto galericilik yapan Mehmet Kuş (27), tatil için Adana'daki ailesinin yanına gitti. Genç adam, ablasına şiddet uyguladığını iddia ettiği eniştesi Faruk Soyyiğit'le (33) bir araya geldi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Kuş silahını çekti. Soyyiğite'e ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralı enişte hastaneye sevk edildi. Ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Kuş'u kısa sürede enseledi. Katil zanlısı ifadesinde "Eniştem Faruk, ablama kötü davrandı. Uyardım, beni tersleyince tartışma çıktı. Ben de vurdum" dedi.