Aldatılan genç kız dehşet saçtı

İstanbul Kâğıthane'de E.K, önceki gün sevgilisi Ömer K (22) ile buluştu. İkili arasında ihanet yüzünden tartışma çıktı. Genç kız sevgilisi en yakın arkadaşıyla aşk yaşamakla suçladı. Ömer K'nın sosyal medyadaki konuşmalarını ortaya çıkardı.

Öfkeden deliye dönen genç kız önce sevgilisini darp etti. Sonra da bıçağını çekti. Sevgilisini bacağından yaraladı. Ömer K, kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarına üzerine genç, hastaneye hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın dehşet anları kameralara da saniye saniye yansıdı. Ömer K, sevgilsi E.K'dan şikayetçi olmadı. Genç kız gözaltına alınmadı. Ömer K. "Ben aldatmadım, o yanlış anladı. Aramızdaki bir tartışmaydı. olayın büyümesini istemediğim için şikayetçi olmadım" dedi.