10 Dakikada Haftasonu Kahvaltısı: Hem Doyurucu Hem Lezzet Bombası

Güne güzel başlamak için enfes bir kahvaltı şart! Taze sebzeler ve tulum peyniri ile hazırlayacağınız bu tarif, sabahlarınıza lezzet katacak. İhtiyacınız olan malzemeleri toparlayın ve adım adım takip ederek harika bir kahvaltı hazırlayın.
Güne güzel başlamak için enfes bir kahvaltı şart! Taze sebzeler ve tulum peyniri ile hazırlayacağınız bu tarif, sabahlarınıza lezzet katacak. İhtiyacınız olan malzemeleri toparlayın ve adım adım takip ederek harika bir kahvaltı hazırlayın.
🥚🍞 GEREKLİ MALZEMELER
🍳🥄 HAZIRLIK İPUÇLARI
🍶🍞 Hamur Hazırlığı: Ilık süt ve suyu karıştırarak içine maya, şeker ve tuzu ekleyin. Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin. Hamurun mayalanması için üzerini örtüp ılık bir yerde bekletin.
🌶️🌿 Sebzelerin Hazırlığı: Kırmızı ve yeşil biberleri ince ince doğrayın. Maydanozu ve taze soğanları kıyın. Soğanı ve patatesi rendeleyin.
🥣🥔 Karışım Hazırlığı: Mayalanan hamura sebzeleri ve rendelenmiş patatesi ekleyin. İyice karıştırın.
🧀🫔 Peynir Eklemek: Karışımın içine tulum peynirini ekleyin ve hafifçe karıştırın.
🍳🔥 Pişirme: Hazırladığınız karışımı uygun bir tavaya dökün ve orta ateşte pişirin. Üzerine yumurtaları kırın ve pişirmeye devam edin.