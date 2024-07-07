SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

10 Dakikada Haftasonu Kahvaltısı: Hem Doyurucu Hem Lezzet Bombası

Yeni güne enerjik başlamak için lezzetli bir kahvaltının önemi büyük. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle hem kendinizi hem de sevdiklerinizi şımartabilirsiniz. Yumurtadan una, biberden maydanoza kadar tüm malzemelerle güne enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 23:50 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 00:02
10 Dakikada Haftasonu Kahvaltısı: Hem Doyurucu Hem Lezzet Bombası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Güne güzel başlamak için enfes bir kahvaltı şart! Taze sebzeler ve tulum peyniri ile hazırlayacağınız bu tarif, sabahlarınıza lezzet katacak. İhtiyacınız olan malzemeleri toparlayın ve adım adım takip ederek harika bir kahvaltı hazırlayın.

🥚🍞 GEREKLİ MALZEMELER

  • 2 tane yumurta
  • 1 yemek kaşığı şeker (20 gram)
  • 1 tatlı kaşığı tuz (8 gram)
  • 1 paket maya (10 gram)
  • 1,5 su bardağı ılık süt (300 ml)
  • 1,5 su bardağı ılık su (300 ml)
  • 3,5 su bardağı un (420 gram)
  • 1 tane kırmızı biber
  • 3 tane yeşil biber
  • Maydanoz
  • 2 tane taze soğan
  • 1 tane soğan
  • 1 tane patates
  • 150 gram tulum peynir

🍳🥄 HAZIRLIK İPUÇLARI

🍶🍞 Hamur Hazırlığı: Ilık süt ve suyu karıştırarak içine maya, şeker ve tuzu ekleyin. Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin. Hamurun mayalanması için üzerini örtüp ılık bir yerde bekletin.

🌶️🌿 Sebzelerin Hazırlığı: Kırmızı ve yeşil biberleri ince ince doğrayın. Maydanozu ve taze soğanları kıyın. Soğanı ve patatesi rendeleyin.

🥣🥔 Karışım Hazırlığı: Mayalanan hamura sebzeleri ve rendelenmiş patatesi ekleyin. İyice karıştırın.

🧀🫔 Peynir Eklemek: Karışımın içine tulum peynirini ekleyin ve hafifçe karıştırın.

🍳🔥 Pişirme: Hazırladığınız karışımı uygun bir tavaya dökün ve orta ateşte pişirin. Üzerine yumurtaları kırın ve pişirmeye devam edin.

Kansere bile çare oluyor: Osmanlı Döneminde kullanılan mucize karışımKansere bile çare oluyor: Osmanlı Döneminde kullanılan mucize karışım
Kansere bile çare oluyor: Osmanlı Dönemi'nde kullanılan mucize karışım

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Berlin dönüşünde uçakta önemli açıklamalar! Batı’ya bozkurt tepkisi: Tamamen siyasi bir karar
Fransa’da sandık çıkış anketleri belli oldu! İlk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi | Başbakan Gabriel Attal’dan flaş karar
Kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! Irak’ın kuzeyinde kalleş terör örgütüne ağır darbe
Tel Aviv’de kafesli protesto! Onlarca İsrailli, Netanyahu’nun istifası için sokaklara döküldü: Sen baştasın, sen suçlusun
Beşiktaş’tan 5 transfer birden! Taraftarlar bayram edecek
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Mustafa Taş’ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek üst üste ikinci kez başpehlivan oldu
Ordu ve Samsun’da şiddetli yağış sele neden oldu: 1 kişi hayatını kaybetti | Terme Çayı’nda taşma riski...
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere ABD’ye gidecek! Masada hangi konular var?
Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli
Başkan Erdoğan’dan Kayseri’deki provokatif olaylara ve muhalefete sert tepki: Bu mikserlere devlet tokadını attık
Alman’ın bozkurt hazımsızlığı devam ediyor! Merih Demiral’ı hedef gösteren Bild Başkan Erdoğan’ı işaret etti
İsrail ordusundan itiraf gibi açıklama! 7 Ekim’de Hannibal Protokolü uygulandı: İsrailli sivilleri kim öldürdü?
Akaryakıtta yeni dönem! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Yılbaşında başlıyor vergi kaybı önlenecek
Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...
Sahil ülkeleri sömürgecilere karşı ayakta! Nijer, Mali ve Burkina Faso’dan kritik adım: Türkiye vurgusu dikkat çekti
SON DAKİKA