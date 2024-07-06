İhmal değil cinayet

Mersin'de üniversite öğrencisi amatör futbolcu Ali Can Gül (22), kilo almaya başladı. Aşırı kiloları yüzünden sakatlık yaşadı. Midesine balon taktırmak üzere özel bir hastaneye gitti. Ameliyat bedeli için kendisinden 30 bin TL ücret talep edildi. Doktorlar "Bu çok kolay bir bir ameliyat. 10 dakikada işini hallederiz, çok basit bir operasyon" dedi.

Ameliyata alınan talihsiz genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gözü yaşlı baba Hasan Gül, şikayetçi oldu. Polise verdiği ifadede "İhmal değil bu, bir cinayet. Oğlumun ağzı, sakalları kan içindeydi, kulaklarından kan geldi. Bana hiç kimse bir açıklama yapmadı. Böyle bir şey nasıl olur? Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.