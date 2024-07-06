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Gidenler son kez baksın! Duyuru yapıldı tüm market raflarından kaldırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere imza attı. Yeni düzenlemeler, özellikle limonlu soslar gibi piyasada sıkça bulunan ürünlerin içeriği üzerinde yoğunlaşarak tüketici sağlığını koruma amacını güçlendiriyor. Bu güncellemeler, 31 Aralık tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve gıda güvenliğinde yeni bir dönemi başlatacak.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 19:11 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 19:11
Gidenler son kez baksın! Duyuru yapıldı tüm market raflarından kaldırılacak

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Yapılan yönetmelik değişikliği ile Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki ürünlerde kullanılan bileşenlerin kontrolü daha da sıkılaştırılacak. Yeni düzenlemeler, gıda ürünlerine yasal olmayan bileşenlerin eklenip eklenmediğini belirlemek için uluslararası ve ulusal çalışmalarla desteklenen analiz metotları ve karar limitlerini zorunlu kılmakta.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNCELİKLİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu adımı, tüketicilerin sağlığını korumayı ve gıda güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Özellikle, limon aromalı ürünlerde gerçek meyve suyu kullanımını teşvik ederek, yanıltıcı ürünlerin piyasadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Bu sayede, tüketiciler gerçek gıda ürünlerini tüketmeye teşvik edilerek sağlıklı beslenme konusunda önemli bir adım atılmış olacak.

31 ARALIK'TAN İTİBAREN YENİ DÖNEM

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik, ilgili düzenlemelerin 31 Aralık itibarıyla etkin bir şekilde uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Bakanlık, gıda güvenliği ve tüketici sağlığını koruma yönündeki çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, gerekli görülen diğer düzenlemelerin de zamanla hayata geçirileceğini ifade etti.

ZARARLARI NELER?

Limon sosu, birçok kişi tarafından tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Bu rahatsızlıklar arasında mide ekşimesi ve reflü gibi semptomlar bulunur. Ayrıca, limon sosuna eklenen yağ ve şeker, ekstra kalori kaynağı olup aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olabilir.

Limon sosunun asidik özellikleri, diş minesine zarar verebilir ve diş erozyonuna yol açarak ağız sağlığını olumsuz etkileyebilir. Yemeklerde doğal limon suyu yerine limon sosu kullanıyorsanız, bu sosun içerdiği katkı maddeleri vücut sağlığını bozabilir.

Limon sosunda genellikle doğal limondan çok farklı katkı maddeleri bulunur. Bu katkı maddelerinin bazıları, insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kaşıntı, kızarıklık, şişlik veya nefes darlığı gibi belirtiler bu alerjik reaksiyonların sonucunda ortaya çıkabilir.

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