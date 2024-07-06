Babasını kurtarmak isterken hayatını kaybetti: Son sözü babamı vurmayın oldu

Denizli'de baba Emrah Görmez (35) ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), önceki gün sokak ortasından yürürken aralarında husumet bulunan M.K. ve arkadaşı İzzet D. tarafından saldırıya uğradı. M.K., baba ve oğlunun yanına yaklaşarak tabanca ile ateş açtı. Olay sırasında Muhammet Hüseyin Görmez, kendisini babasının önüne siper etti.

Baba ve oğlu ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi geldi. Hastaneye kaldırılan Muhammet Hüseyin Görmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emrah Görmez yoğun bakıma alındı. Olayın ardından Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri çalışma başlattı. M. K. aranırken, İzzet D. iki 2 gün sonra polisten kaçamayacağını anlayınca teslim oldu.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Zanlı İzzet D. polise verdiği ifadede "Arkadaşım M.K.'nin yanındaydım. Bana eşinin kendisini Emrah Görmez ile aldattığını anlattı. Ara sokaklarda otomobille dolaşırken M.K.'nin gözleri doldu ve aracının penceresinden ateş etti" dedi.

ZANLI TUTUKLANDI

O sırada çoğunu araya girdiğini belirten İzzet D. "Küçük çocuk 'babamı vurmayın' diye yalvarmaya başladı. Tabancadan çıkan kurşun çocuğun vücuduna isabet etti. O anda yere düştü" dedi. Mahkemeye sevk edilen zanlı hapse gönderildi.