B sınıfı ehliyeti olana çifte jest yapıldı! Artık o araçlar da kapsama dahil

Yeni yönetmeliğe göre ticari amaçlar dışında kullanılmak üzere A1 sınıfı ehliyetle sürülebilen motosikletler, artık B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından da kullanılabilir. Bu hak motosiklet kullanımını daha geniş bir sürücü kitlesine açarak, ulaşım alternatiflerini artırıyor.
BAŞVURU KOŞULLARI VE SÜRECİ
Yeni hakkı elde etmek isteyen sürücülerin yerine getirmesi gereken bazı önemli şartlar bulunmaktadır:
Ehliyet Yaşı: En az 2 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak.
Sağlık Durumu: Gerekli sağlık şartlarını karşılamak.
EĞİTİM VE SINAV GEREKLİLİKLERİ
Eğitim ve sınav süreçleri de yeni düzenleme ile önem kazanıyor:
Eğitim: Gerekli direksiyon eğitimi derslerini başarıyla tamamlamak.
Sınav: Uygulama sınavından geçmek.