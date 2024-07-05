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İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüntülendi! Sosyal medyayı salladı

İstanbul'da akşam saatlerinde gök yüzünde ortaya çıkan ışık huzmesi görenleri heyecanlandırdı. İstanbul'un bir çok noktasından görülen ışık huzmesi bir süre sonra gözden kayboldu. Büyük merak uyandıran cismin göktaşı olduğu iddia edilirken, gökyüzünde süzülen cisim cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülendi.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 22:57 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 23:51
İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüntülendi! Sosyal medyayı salladı

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İstanbul ve çevre illerin semalarında göktaşı görüntülendi.

İstanbul'a göktaşı düştü!

CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI
Vatandaşlar, megakentin birçok noktasından görülen göktaşının hareketini cep telefonlarının kamerasıyla kayda aldı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı o anları paylaştı.

ANKARA SEMALARINDA DA GÖRÜLDÜ
Göktaşının nereye düştüğü bilinmezken göktaşının Ankara semalarında da görüldüğü bildirildi. Ankara semalarında göktaşı görüntülendi.

BURSA VE YALOVA'DAN DA GÖRÜLDÜ
Türkiye'nin birçok bölgesinde gece saatlerinde görülen ışık hüzmesi, Bursa ve Yalova'dan da görüldü. Şehir merkezleri ve ilçelerinde vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülenen ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Vatandaşların merakla takip ettiği ışık hüzmesi, bir süre sonra gözden kayboldu.

TÜRKİYE UZAY AJANSINDAN AÇIKLAMA

Türkiye Uzay Ajansı sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında, "Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu.

Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; meteorun kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Kimyasal Bileşim: Meteorda bulunan farklı elementler, Dünya atmosferinde yanarken farklı renkler oluşturabilmektedir. Örneğin, sodyum parlak turuncu-sarı bir renk oluşturabilirken, magnezyum yeşil veya mavi tonlar, iyonize kalsiyum (Ca+) ise mor renk oluşturabilmektedir. Meteorda bulunan bu elementler, atmosferik giriş sırasında görülen renklerin oluşmasında önemli bir etkendir.

Hız: Daha hızlı hareket eden meteorlar, daha parlak ve renkli görüntüler oluşturmaktadır.

Atmosfer Koşulları: Atmosferdeki farklı gazlar, buharlaşan meteorid materyali ile etkileşime girerek belirli renkleri yayabilmektedir. Örneğin, oksijen ve azot atomları kırmızı renkler oluşturmaktadır.

Meteoridin Boyutu: Daha büyük meteoridler, girişlerinde daha fazla enerji salarak daha yoğun renkler oluşturabilirler.
Genel olarak, bu faktörler çeşitli renklerin ortaya çıkmasına neden olur, bu da her meteorik olayı benzersiz ve görsel olarak etkileyici bir doğa olayı haline getirmektedir." ifadelerine yer verdi.

KARABÜK'TE DE GÖRÜNTÜLENDİ
Karabük'te akşam saatlerinde gökyüzünde tanımlanamayan parlak bir cisim görüldü. Büyük merak uyandıran cismin göktaşı olduğu iddia edilirken, gökyüzünde süzülen cisim cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Kentin birçok noktasında o anları kaydeden vatandaşların yaşadığı şaşkınlıklar konuşmalarına yansıdı.

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