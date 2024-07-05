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B sınıfı ehliyeti olana çifte jest! Artık o araçları da kullanabilecekler

Trafik yönetmeliklerinde yapılan son değişikliklerle B sınıfı sürücü belgesine sahip vatandaşlar için önemli bir yenilik getirildi. Resmi Gazete'de 10 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan düzenlemeyle artık B sınıfı ehliyet sahipleri, belirli şartlar altında 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilecekler. Bu değişiklik özellikle yoğun şehir trafiğinde daha hızlı ve ekonomik bir ulaşım aracı arayanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 13:24 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 13:24
B sınıfı ehliyeti olana çifte jest! Artık o araçları da kullanabilecekler

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Yeni yönetmeliğe göre ticari amaçlar dışında kullanılmak üzere A1 sınıfı ehliyetle sürülebilen motosikletler, artık B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından da kullanılabilir. Bu hak motosiklet kullanımını daha geniş bir sürücü kitlesine açarak, ulaşım alternatiflerini artırıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI VE SÜRECİ

Yeni hakkı elde etmek isteyen sürücülerin yerine getirmesi gereken bazı önemli şartlar bulunmaktadır:

Ehliyet Yaşı: En az 2 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak.
Sağlık Durumu: Gerekli sağlık şartlarını karşılamak.

EĞİTİM VE SINAV GEREKLİLİKLERİ

Eğitim ve sınav süreçleri de yeni düzenleme ile önem kazanıyor:

Eğitim: Gerekli direksiyon eğitimi derslerini başarıyla tamamlamak.
Sınav: Uygulama sınavından geçmek.

GEÇMİŞ EHLİYET DURUMU

Sürücü belgesinin daha önce geçici veya daimi olarak iptal edilmemiş olması gerekiyor.

SERTİFİKA VE KAYIT İŞLEMLERİ

Başarılı bir sınav sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan A1 sınıfı sertifika, sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenecek.

Bu işlemler için sürücü belgesine herhangi bir ek kod yazılmasına gerek kalmayacak, fakat isteyen sürücüler, iki yıl içinde bu sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek.

DÜZENLEME YÜRÜRLÜKTE

Bu düzenleme, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, ilgili tüm sürücüler belirtilen şartları sağladıkları takdirde yeni haklarından faydalanmaya başlayabilirler.

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