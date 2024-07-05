B sınıfı ehliyeti olana çifte jest! Artık o araçları da kullanabilecekler

GEÇMİŞ EHLİYET DURUMU Sürücü belgesinin daha önce geçici veya daimi olarak iptal edilmemiş olması gerekiyor.

SERTİFİKA VE KAYIT İŞLEMLERİ Başarılı bir sınav sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan A1 sınıfı sertifika, sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenecek.

Bu işlemler için sürücü belgesine herhangi bir ek kod yazılmasına gerek kalmayacak, fakat isteyen sürücüler, iki yıl içinde bu sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek.

DÜZENLEME YÜRÜRLÜKTE Bu düzenleme, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, ilgili tüm sürücüler belirtilen şartları sağladıkları takdirde yeni haklarından faydalanmaya başlayabilirler.