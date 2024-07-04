Zeka testi: Tablodaki 9 aslan nerede? 232 kişiden sadece 5’i işin içinden çıktı

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Tes, katılımcılara kayalıklar arasında ustaca gizlenmiş 9 aslanı bulmaları için sadece 20 saniye süre tanıyor. Bu süre zarfında aslanları bulabilenler, görsel algılama yeteneklerinin üst düzeyde olduğunu kanıtlıyor. Paylaşılan görselde kaya parçaları, aslan figürlerinin etrafında dikkat dağıtıcı öğeler olarak yer alıyor, bu da bulmacayı daha da çetrefilli hale getiriyor.

9 ASLANI BULABİLİR MİSİNİZ? İnternet üzerinde yüzlerce kişi tarafından denenen bu test, sadece az sayıda kişinin başarıyla tamamlayabildiğini ortaya koyuyor. Aslanları 20 saniye içinde tespit edebilenler, üstün görsel zeka ve dikkat yeteneklerine sahip oldukları iddiasını destekliyor.