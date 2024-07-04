Gelin vukuatı

Gelininin saldırısına uğrayan Neriman Çekin hastanelik oldu. Hem dayak yiyen hem de otomobille çarpılan talihsiz kadın tedavi altına alındı. Olay Mardin'in Artuklu ilçesinde meydaha geldi. Gelin S.D.Ç. bilinmeyen bir sebeple ablasıyla birlikte kayınvalidesi Neriman Çekin'in (57) sokakta yolunu kesti. S.D.Ç., ayağından çıkardığı terlikle kayınvalidesi neriman Çekin'e vurmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesine rağmen vurmaya devam eden S.D.Ç., daha sonra bindiği otomobilini kayınvalidesinin üzerine sürüp çarptı. Bir süre bekledikten sonra ablasıyla otomobile binen S.D.Ç. bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri gelerek, Neriman Çekin, hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Neriman çekin tedavi altına alındı. Polis tarafından yakalanan S.D.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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