Dağcı turist

Muğla'nın Marmaris ilçesine tatile gelen Rus uyruklu Egor Starchenko (26), Nikita Susakin (34) ve Konstatin Golosnov (32), yürüyüşe çıktıktan sonra Marmaris Ulusal Parkı yakınındaki dağda yollarını kaybetti. Uzun süre dönüş yolunu arayan üç turist, sarp kayalıklarda mahsur kaldı.112'den yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye giden UMKE ekipleri ile AKUT ekipleri, karayolu ulaşımı olmadığı için, turistlere yaya olarak, 3 saatte ulaştı. Yapılan kontrollerinde Egor Starchenko, Nikita Susakin ve Konstatin Golosnov'un dağlık alandan karayoluna ulaştırıldı.

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