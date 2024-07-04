Bankacı Perihan Yazar zimmetine 37 milyon TL geçirmişti! Nişanlısıyle tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı bankadan zimmetine 37 milyon 157 bin 105 lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan Perihan Yazar'ın soygun için 25 banka müşterisini kullandığı ortaya çıktı.

İTİRAF ETTİ

Banka içinde olayın tespit edilmesinden sonra Ereğli Emniyet Müdürlüğüne gelen bankanın avukatları, şubelerinde çalışan Perihan Yazar'ın 3 aylık süre içerisinde zimmetine 37 milyon 157 bin 105 lira geçirdiğini bunu da itiraf ettiğini belirterek şikayetçi oldu.Bu arada Perihan yazar'ın banka müfettişlerine verdiği ifadede zimmet olayını nasıl gerçekleştirdiğini detaylarıyla anlattığı görüldü. Yazar maddi sıkıntıları olduğu için zimmetine para geçirdiğini belirterek "Mali durumum bozulmuştu. 25 Mart'ta zimmetime para geçirmeye başladım. Bildiğim 25 farklı müşterinin hesabına EFT ile paraları gönderdim. Daha sonra onları yönlendirerek parayı benim ve nişanlım Settar Arslan'ın hesaplarına aktardım" dedi. KRİPTODA BATIRDI

Müşterilere yanlışlıkla gönderildiği paraların geri istenmesi hesapları kullanılan vatandaşları da şüpheye düşürmedi. Elde ettiği paraları kripto piyasasında kullandığını belirten Yazar, "Paranın 20 milyon 700 bin lirasını kripto paraya yatırdım. Yaptığım kaldıraçlı işlemlerle bu parayı kaybettim. Paranın 11 milyon 200 bin TL'sini ise nişanlım Settar Arslan'ın hesabına yönlendirdim. Kalan 1 milyon 500 bin lirasını ise borçlarımı kapatmak için kullandım dedi.

LÜKS TATİL İDDİASI

İfadelerinin ardından Perihan Yazar ve nişanlısı Settar Arslan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı. İki nişanlının bankadan aldıkları paralarla lüks otellerde tatil yaptıkları ileri sürüldü.