PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bankacı Perihan Yazar zimmetine 37 milyon TL geçirmişti! Nişanlısıyle tutuklandı

Banka memuru Perihan Yazar, 25 farklı müşterinin hesabını kullanarak 37 milyon lirayı kendisinin ve nişanlısının hesabına aktardı. Paraları kripto piyasasında batırdığını söyleyen Yazar, nişanlısı Settar Arslan ile birlikte tutuklandı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Bankacı Perihan Yazar zimmetine 37 milyon TL geçirmişti! Nişanlısıyle tutuklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı bankadan zimmetine 37 milyon 157 bin 105 lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan Perihan Yazar'ın soygun için 25 banka müşterisini kullandığı ortaya çıktı.

İTİRAF ETTİ
Banka içinde olayın tespit edilmesinden sonra Ereğli Emniyet Müdürlüğüne gelen bankanın avukatları, şubelerinde çalışan Perihan Yazar'ın 3 aylık süre içerisinde zimmetine 37 milyon 157 bin 105 lira geçirdiğini bunu da itiraf ettiğini belirterek şikayetçi oldu.Bu arada Perihan yazar'ın banka müfettişlerine verdiği ifadede zimmet olayını nasıl gerçekleştirdiğini detaylarıyla anlattığı görüldü. Yazar maddi sıkıntıları olduğu için zimmetine para geçirdiğini belirterek "Mali durumum bozulmuştu. 25 Mart'ta zimmetime para geçirmeye başladım. Bildiğim 25 farklı müşterinin hesabına EFT ile paraları gönderdim. Daha sonra onları yönlendirerek parayı benim ve nişanlım Settar Arslan'ın hesaplarına aktardım" dedi. KRİPTODA BATIRDI
Müşterilere yanlışlıkla gönderildiği paraların geri istenmesi hesapları kullanılan vatandaşları da şüpheye düşürmedi. Elde ettiği paraları kripto piyasasında kullandığını belirten Yazar, "Paranın 20 milyon 700 bin lirasını kripto paraya yatırdım. Yaptığım kaldıraçlı işlemlerle bu parayı kaybettim. Paranın 11 milyon 200 bin TL'sini ise nişanlım Settar Arslan'ın hesabına yönlendirdim. Kalan 1 milyon 500 bin lirasını ise borçlarımı kapatmak için kullandım dedi.

LÜKS TATİL İDDİASI
İfadelerinin ardından Perihan Yazar ve nişanlısı Settar Arslan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı. İki nişanlının bankadan aldıkları paralarla lüks otellerde tatil yaptıkları ileri sürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kayseri’de karanlık eller devrede| Sokaklara adam taşıyan 19 yaşındaki provokatörün ifadesine ulaşıldı! Örgütlenme biçimleri deşifre oldu
Eylem Tok’un şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! Şöhret peşinden hapse! Venedik Film Festivali’nin kırmızı halısında şov adımları...
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
MSB’den Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 37 terör hedefi vuruldu
Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu
MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… | memur zammı temmuz 2024
Merdan Yanardağ’ın ’bozkurt’ cehaleti! Merih Demiral’ı hedef aldı siyasi simge dedi yalanı elinde patladı
A Milli Takım’ın oyuncusu Kenan Yıldız’ın aşk konusunda talipleri durmak bilmiyor! Ünlü teknik adamın kızından flaş hamleler...
Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük
Dilan Polat soruşturması tamamlandı: Eşi Engin Polat’la birlikte 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi! İstenen cezalar belli oldu
Astana’da ’Suriye’ zirvesi! Başkan Erdoğan’dan Teröristan kurdurmayız mesajı: Putin’den İlişkilerimiz ilerliyor sözleri
UEFA’dan skandal karar! Merih Demiral’a soruşturma açıldı | Türkiye’den peş peşe tepkiler! Merih ceza alır mı?
Başkan Erdoğan’dan Astana çıkarması! ŞİÖ’de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze’nin sesi olacak | Peş peşe temaslar
Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak
Dün İtalyan bugün Alman! Merih Demiral’ın yaptığı bozkurt işareti Türk düşmanlarını ortaya çıkardı
SON DAKİKA