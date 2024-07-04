AVM sapığı

İstanbul'da bir AVM'de sapık skandalı yaşandı. Alışveriş yapıp dışarı çıkan Elif A., kendisini takip eden şüpheli Cihan K.'nın tacizine uğradı. Neye uğradığını şaşıran genç kadın "Kalçamı avuçladı" diyerek çığlık atmaya başladı. Güvenlik güçleri, hemen dışarı çıkıp AVM sapığını yakaladı! Daha sonra olay yerine çağrılan polis ekipleri Cihan K.'yı gözaltına aldı. Zanlı, savunmasında "yanlışlıkla değdiğini" açıkladı. Ancak kamera görüntülerinden, AVM içinde geniş bir alan olmasına rağmen özellikle Elif A.'nın bulunduğu yere gittiği ve kalçasına bilerek dokunduğu anlaşıldı.

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