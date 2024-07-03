Zeka testi sağ gösterip sol vurdu: Civcivlerin içindeki kedi nerede? 550 kişi denedi sadece 19’u 8 saniyede bulabildi

Zeka testi şaşkınlık yarattı: Civcivlerin arasındaki kedi nerede? 550 kişi denedi, sadece 19'u 8 saniyede bulabildi.
Zeka testi şaşkınlık yarattı: Civcivlerin arasındaki kedi nerede? 550 kişi denedi, sadece 19'u 8 saniyede bulabildi.
Optik illüzyon testleri, dünya çapında geniş bir kitle tarafından ilgiyle karşılanıyor. Bu testlerin eğlenceli olmasının yanı sıra, dikkat ve zeka da gerektirmesi nedeniyle, pek çok kişi kendini denemek için bu testleri çözmeye çalışıyor. Dikkat ve zeka gerektiren bu özel optik illüzyon testi de civciv ve yavru kedi görseli kullanılarak hazırlandı. Bu testte hedef, civcivlerin arasında gizlenen yavru kediyi 10 saniye içinde bulmak. Ancak belirtilen süre içinde kediyi bulmak hem dikkat hem de zeka gerektiriyor.
Civciv ve yavru kedi görseline dayanan bu optik illüzyon testinde birçok kişi başarısız oldu. Civcivlerin yoğunluğu ve bulunması gereken görselin gizliliği, bu testi zorlu kılıyor. Türkiye'de toplam 550 kişi tarafından denenen bu optik illüzyon testinde, sadece 19 kişi gizli görseli 8 saniye içinde tespit edebildi. Birçok civciv görseli arasında gizlenen yavru kediyi bulmak, neredeyse imkansız hale gelebiliyor.
Bu optik illüzyon testinde civcivlerin arasında gizlenen yavru kediyi 10 saniye içinde bulabilir misiniz? İşte söz konusu optik illüzyon testi:
Yavru Kedi İpucu: Zeka kadar yüksek dikkat becerisi de gerektiren bu testte, birçok kişi ipuçlarından faydalandı. Eğer siz de istenilen görseli bulamadıysanız, resmin sol üst tarafına daha dikkatli bakmalısınız.
Eğer civcivlerin arasındaki yavru kediyi tespit edemediyseniz, aşağıdaki resme bakabilirsiniz. İşte zeka sınırlarını zorlayan o testin sonucu:
Bu zorlu optik illüzyon testini çözmeye çalışarak dikkatinizi ve zekanızı sınayabilirsiniz. Kim bilir, belki de siz de 10 saniye içinde gizli yavru kediyi bulmayı başarabilirsiniz!
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