SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Zeka testi sağ gösterip sol vurdu: Civcivlerin içindeki kedi nerede? 550 kişi denedi sadece 19'u 8 saniyede bulabildi

Zeka ve dikkat gerektiren optik illüzyon testleri, dünya genelinde birçok insanın ilgisini çekiyor. Özellikle civciv ve yavru kedi görseline dayanan bu optik illüzyon testi, son zamanlarda sıkça gündemde. Testin amacı, civcivlerin arasındaki yavru kediyi 10 saniye içinde bulmak. Ancak, dikkat ve zeka gerektiren bu testte çoğu insan başarısız oldu. İşte ayrıntılar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 11:59 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 11:59
Zeka testi sağ gösterip sol vurdu: Civcivlerin içindeki kedi nerede? 550 kişi denedi sadece 19’u 8 saniyede bulabildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Zeka testi şaşkınlık yarattı: Civcivlerin arasındaki kedi nerede? 550 kişi denedi, sadece 19'u 8 saniyede bulabildi.

Optik İllüzyon Testlerine İlgi Büyük

Optik illüzyon testleri, dünya çapında geniş bir kitle tarafından ilgiyle karşılanıyor. Bu testlerin eğlenceli olmasının yanı sıra, dikkat ve zeka da gerektirmesi nedeniyle, pek çok kişi kendini denemek için bu testleri çözmeye çalışıyor. Dikkat ve zeka gerektiren bu özel optik illüzyon testi de civciv ve yavru kedi görseli kullanılarak hazırlandı. Bu testte hedef, civcivlerin arasında gizlenen yavru kediyi 10 saniye içinde bulmak. Ancak belirtilen süre içinde kediyi bulmak hem dikkat hem de zeka gerektiriyor.

Gizli kediyi 10 saniyede bulabilir misiniz? Zaman işliyor…
Zeka Testi: 7 Saniyede Sahte Doktoru Bulabilir misiniz? Doğru cevabı bulan FBI ajanı olabilir
Resimdeki farklı baykuşu bulabilir misin?
Zeka testi: Resimdeki 8 kibrit nerede? 347 kişiden sadece 6'sı 22 saniyede bulabildi
Kabakların arasındaki yıldız nerede?

Zeka Testi: 550 Kişi Denedi, Sadece 19'u 8 Saniyede Bulabildi

Civciv ve yavru kedi görseline dayanan bu optik illüzyon testinde birçok kişi başarısız oldu. Civcivlerin yoğunluğu ve bulunması gereken görselin gizliliği, bu testi zorlu kılıyor. Türkiye'de toplam 550 kişi tarafından denenen bu optik illüzyon testinde, sadece 19 kişi gizli görseli 8 saniye içinde tespit edebildi. Birçok civciv görseli arasında gizlenen yavru kediyi bulmak, neredeyse imkansız hale gelebiliyor.

Sizin de Denemenizi İsteriz: Civcivlerin Arasındaki Kediyi 10 Saniyede Bulabilir misiniz?

Bu optik illüzyon testinde civcivlerin arasında gizlenen yavru kediyi 10 saniye içinde bulabilir misiniz? İşte söz konusu optik illüzyon testi:

Yavru Kedi İpucu: Zeka kadar yüksek dikkat becerisi de gerektiren bu testte, birçok kişi ipuçlarından faydalandı. Eğer siz de istenilen görseli bulamadıysanız, resmin sol üst tarafına daha dikkatli bakmalısınız.

Civcivlerin Arasındaki Yavru Kedinin Bulunduğu Yer

Eğer civcivlerin arasındaki yavru kediyi tespit edemediyseniz, aşağıdaki resme bakabilirsiniz. İşte zeka sınırlarını zorlayan o testin sonucu:

Bu zorlu optik illüzyon testini çözmeye çalışarak dikkatinizi ve zekanızı sınayabilirsiniz. Kim bilir, belki de siz de 10 saniye içinde gizli yavru kediyi bulmayı başarabilirsiniz!

TÜM ZEKA TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
Başkan Erdoğan’dan A Milli Takıma tebrik telefonu... Merih Demiral, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz... Seni gözlerinden öpüyorum
MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… |2024 temmuz memur zam oranı
Başkan Erdoğan’dan Astana çıkarması! ŞİÖ’de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze’nin sesi olacak
Milyonların beklediği haber! TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Dezenslasyon süreci başladı
Merih Demiral’ın Bozkurt selamı Alman Bild’i kudurttu! Euro 2024 Türkiye-Avusturya maçında Turan korkusu: Daha önce de asker selamı vermişti
Başkan Erdoğan Astana’da Putin’le görüşecek! Ana gündem Suriye... Şam ile normalleşmeden BRICS’e Ukrayna’dan Gazze’ye masa yoğun
Euro 2024’e Türk damgası! Avusturya şaşkına döndü dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor: Gordon Banks misin be Mert Günok
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
Sinan Ateş davasında 3’üncü gün | Son sanık ifade verecek! Müşteki beyanlarına geçilecek
Almanya’da destan yazdık | A Milli Takım Avusturya engelini aştı! Sırada Hollanda var! Spor yazarları tarihi maçı yorumladı: Alayına haddini bildirdiler
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİM’e konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikli
Almanya bayram yerine döndü! Avusturya zaferi sonrası ’Bizim Çocuklar’ dans etti
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
Dolara büyük darbe! BRICS harekete geçti: Üç büyük hamle gündemde
SON DAKİKA