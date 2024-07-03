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Yağmur için saat verildi! İllerden peş peşe alarm çağrısı! Perşembe günü saat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. 4 Temmuz'da yurt genelinde çeşitli hava durumu tahminleri yapılırken, Ankara Valiliği sel uyarısında bulundu. Marmara'da kuvvetli rüzgar, Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 23:13 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 23:13
Yağmur için saat verildi! İllerden peş peşe alarm çağrısı! Perşembe günü saat...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Temmuz 2024 tarihli hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde çeşitli hava koşulları bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi, Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde ise yüksek sıcaklıklar öngörülüyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Perşembe öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Yağış riskine karşı dikkatli olun! Hava sıcaklığı...HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Yağış riskine karşı dikkatli olun! Hava sıcaklığı...
HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Yağış riskine karşı dikkatli olun! Hava sıcaklığı...

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