Yağmur için saat verildi! İllerden peş peşe alarm çağrısı! Perşembe günü saat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Temmuz 2024 tarihli hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde çeşitli hava koşulları bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi, Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde ise yüksek sıcaklıklar öngörülüyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI