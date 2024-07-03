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Yağ yakma noktanızı öğrenin: Hesaplama formülü verildi! Bunu yapınca 10 kat daha hızlı zayıflatıyor

Melanson'un araştırma ekibi (2002), %40 VO2 max ve %70 VO2 max yoğunluğunda aynı kalori yakan 20-45 yaş arası sağlıklı erkek ve kadınları karşılaştırdı. Düşük ve yüksek yoğunluklu gruplar arasında 24 saatlik sürede net yağ kaybında fark yoktu. Yağ yakma bölgenizi bulmak, vücudunuzun yağdan daha fazla kalori yaktığı kalp atış hızı aralığını belirlemektir. İşte bunu yapmanın beş yolu...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 21:20 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 21:20
Yağ yakma noktanızı öğrenin: Hesaplama formülü verildi! Bunu yapınca 10 kat daha hızlı zayıflatıyor

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Yağ yakma bölgenizi belirlemek, vücudunuzun karbonhidratlara kıyasla yağdan daha yüksek oranda kalori yaktığı kalp atış hızı aralığını belirlemek anlamına gelir. İşte bu bölgeyi bulmanın ve kullanmanın beş yolu...

Maksimum Kalp Atış Hızınızı (MHR) Hesaplayın ❤️

MHR = 220 - yaşınız. Örneğin, 30 yaşındaysanız, MHR'niz 190 bpm olur.

Yağ Yakma Bölgenizi Belirleyin 🔍

Yağ yakma bölgesi = MHR'nin %60 - %70 arası. Alt sınır = MHR x 0,60. Üst sınır = MHR x 0,70.

Örnek Hesaplama 🧮

30 yaş için: MHR = 190 bpm

  • Alt sınır: 190 bpm x 0,60 = 114 bpm
  • Üst sınır: 190 bpm x 0,70 = 133 bpm

Kalp Atış Hızınızı İzleyin 🩺

Egzersiz sırasında kalp atış hızı monitörü kullanın veya nabzınızı ölçün. Bu aralıkta kalmaya çalışın.

Faydaları ve Sınırlamaları Anlayın 🤔

Yağ yakma bölgesi yağ yakımını artırabilir ama yüksek yoğunluklu egzersiz daha fazla kalori yakar. Herkesin vücudu farklı çalışır.

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