Yağ yakma noktanızı öğrenin: Hesaplama formülü verildi! Bunu yapınca 10 kat daha hızlı zayıflatıyor

Yağ yakma bölgenizi belirlemek, vücudunuzun karbonhidratlara kıyasla yağdan daha yüksek oranda kalori yaktığı kalp atış hızı aralığını belirlemek anlamına gelir. İşte bu bölgeyi bulmanın ve kullanmanın beş yolu...
Yağ yakma bölgenizi belirlemek, vücudunuzun karbonhidratlara kıyasla yağdan daha yüksek oranda kalori yaktığı kalp atış hızı aralığını belirlemek anlamına gelir. İşte bu bölgeyi bulmanın ve kullanmanın beş yolu...
MHR = 220 - yaşınız. Örneğin, 30 yaşındaysanız, MHR'niz 190 bpm olur.
Yağ yakma bölgesi = MHR'nin %60 - %70 arası. Alt sınır = MHR x 0,60. Üst sınır = MHR x 0,70.
30 yaş için: MHR = 190 bpm
Egzersiz sırasında kalp atış hızı monitörü kullanın veya nabzınızı ölçün. Bu aralıkta kalmaya çalışın.
Yağ yakma bölgesi yağ yakımını artırabilir ama yüksek yoğunluklu egzersiz daha fazla kalori yakar. Herkesin vücudu farklı çalışır.