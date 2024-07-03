Rize’de acı olay: Armut toplarken ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti!

Rize Merkeze bağlı Kırklartepe Köyü'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Köyde yaşayan Ahmet Taşçı (65) , armut toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Taşçı, bir süre sonra dengesini kaybetmesi üzerine kafasının üzerine zemine çakıldı. Taşçı'nın yerde hareketsiz bir biçimde yattığını gören vatandaşlar, hemen ambulans çağırdı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taşçı'nın hayatını kaybettiğini anlaşıldı. Ahmet Taşçı, dün öğlen namazı sonrası Kırklartepe köyünde toprağa verilirken güvenlik güçlerinin soruşturma açtığı vurgulandı.

Mustafa BAYRAK

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