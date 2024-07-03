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480 milyon yıllık kehanet yeniden hortladı! Canlıların 4'te 3'ü işte böyle yok olacak

Jeologlar geniş ve kapsamlı bilimsel çalışmalar sonucunda Dünya'nın yaşının yaklaşık olarak 4,54 milyar yıl olduğunu belirledi. Ancak bu uzun tarih boyunca gezegenimiz pek çok doğal afet ve zorlu süreçlerle karşı karşıya kaldı. Özellikle Ordovisyen Dönemi Dünya tarihindeki en çetin zamanlardan biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 480 milyon yıl önce meydana gelen bu dönemde deniz yaşamında büyük bir çöküş yaşandı ve canlı türlerinin yaklaşık %75'i yok oldu.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 15:11 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 15:11
480 milyon yıllık kehanet yeniden hortladı! Canlıların 4’te 3’ü işte böyle yok olacak

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Dünya tarihindeki en zorlu dönemlerden biri olan Ordovisyen Dönemi'nde yaşanan kitlesel yok oluş, bugün de benzer tehditlerin kapısını çalıyor. Jeologların belirlediği 480 milyon yıl önceki bu dönem deniz yaşamının kökten değiştiği ve birçok organizma türünün yok olduğu bir zaman dilimini işaret ediyor.

KÜRESEL ISINMANIN YÜKSELİŞİ

Ordovisyen Dönemi'nin ardından, bilim insanları benzer kitlesel yok oluşların gelecekte de yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bugün ise küresel ısınma, bu tür dramatik değişimlerin en önemli tetikleyicilerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, sera gazı emisyonlarının artması ve insan etkinliklerinin yoğunlaşması sonucunda atmosferdeki gaz konsantrasyonlarının yükseldiğini ve bu durumun küresel iklim değişikliğine neden olduğunu belirtiyor.

KÜRESEL ISINMANIN GELECEĞE ETKİLERİ

Küresel ısınmanın uzun vadeli etkileri, gezegenimiz için ciddi endişeleri de beraberinde getiriyor. Artan sıcaklıklar deniz seviyesinin yükselmesi, buzulların erimesi ekstrem hava olaylarının artması ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi bir dizi olumsuz sonuç ekosistemlere büyük zarar veriyor.

Özellikle kıyı bölgeleri, deniz seviyesindeki yükselme ile erozyon ve tuzlanma sorunlarına maruz kalıyor. Ayrıca, tarım alanlarında verim kaybı ve su kaynaklarının azalması gibi sorunlar, insan yaşamını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Bu tehlikeli trendin etkilerini azaltmak ve dünya için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak amacıyla uluslararası çeşitli önlemler alıyor.

Küresel ısınma ile mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, karbon emisyonlarının azaltılması ve çevre dostu politikaların teşvik edilmesi gibi stratejiler öne çıkıyor.

Ancak uzmanlar bu çabaların yeterli olup olmadığı konusunda sürekli değerlendirmeler yapılması gerektiğini vurguluyor. Gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmak, tüm dünya vatandaşlarının ortak sorumluluğu olarak kabul ediliyor.

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