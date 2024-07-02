Zeka testi pes dedirtti: Civcivlerin içindeki kedi nerede? 550 kişi denedi sadece 19’u 8 saniyede bulabildi

Sizin de Denemenizi İsteriz: Civcivlerin Arasındaki Kediyi 10 Saniyede Bulabilir misiniz?
Bu optik illüzyon testinde civcivlerin arasında gizlenen yavru kediyi 10 saniye içinde bulabilir misiniz? İşte söz konusu optik illüzyon testi:
Yavru Kedi İpucu: Zeka kadar yüksek dikkat becerisi de gerektiren bu testte, birçok kişi ipuçlarından faydalandı. Eğer siz de istenilen görseli bulamadıysanız, resmin sol üst tarafına daha dikkatli bakmalısınız.
Civcivlerin Arasındaki Yavru Kedinin Bulunduğu Yer
Eğer civcivlerin arasındaki yavru kediyi tespit edemediyseniz, aşağıdaki resme bakabilirsiniz. İşte zeka sınırlarını zorlayan o testin sonucu:
Bu zorlu optik illüzyon testini çözmeye çalışarak dikkatinizi ve zekanızı sınayabilirsiniz. Kim bilir, belki de siz de 10 saniye içinde gizli yavru kediyi bulmayı başarabilirsiniz!
TÜM ZEKA TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ