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Polis memuru Cemalcan Ev kazada şehit oldu

Kocaeli'de polis otosuyla göreve giden Cemalcan Ev, önceki gün seyir halindeyken kaza yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:00
Polis memuru Cemalcan Ev kazada şehit oldu

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Kocaeli'de polis otosuyla göreve giden Cemalcan Ev, önceki gün seyir halindeyken kaza yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Cemalcan Ev, için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni yapıldı. Genç yaştaki evladını kaybeden anne Meral Ev'in gözyaşları yürekleri dağladı. Cemalcan Ev'in cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verildi.

YERLİKAYA'DAN TAZİYE
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şehit Ev için bir taziye mesajı yayınladı. "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

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