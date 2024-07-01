Kayseri’de karanlık eller devrede! MOSSAD’dan skandal paylaşım! Sığınmacılar üzerinden provokasyon körüklendi! Soruşturma başlatıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu İ.A'nın 7 yaşındaki amcasının kızı Suriyeli M.A'yı taciz ettiği iddia edildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taciz edildiği iddia edilen Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuk, kardeşleri ve annenin devlet korumasına alındığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası" şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne, emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."
26 RAPOR DÜZENLENDİ
Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Olaylarla ilgili Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda 26 rapor düzenlendi.
SOKAKLARI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR
Olaylarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, başta olmak üzere meselenin farklı bir yere çekilmesini amaçlayan sahada ve sosyal medyada Mossad'a çalışan etki ajanları da sokakları karıştırmaya çalıştı.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN PROVOKATİF PAYLAŞIM
'Milliyetçilik' maskesine bürünerek ırkçı söylemlerle, toplumun sinir uçlarına dokunarak algı operasyonları yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olaylara ilişkin X hesabından açıklama yaptı.
Özdağ, olaya ilişkin dayanağı olmayan bir açıklamada bulunarak gerilimi artırmayı hedefledi. Özdağ, olayların nedeninin şımartılan Suriyelilerin tecavüzcüyü polise vermeyip, direnmesi olduğunu iddia etti.
RESMİ OLMAYAN MOSSAD HESABI BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Mavi tike sahip ancak resmi bir hesap olmayan Mossad Commentary isimli, 368 bin takipçisi olan bir X hesabı da konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ı açıkça hedef gösteren bir paylaşımda bulundu.
Söz konusu paylaşımda "Türkiye'nin köpeğine istifa çağrısı" yazıldığı görüldü.
Paylaşımın altına birçok kullanıcı yorum yaptı. Söz konusu paylaşımlarda dünyanın tanıdığı tek köpeğin Netanyahu olduğunun yazıldığı görüldü.