İstanbul’dan Bakü’ye sivil toplum heyeti ziyareti

İstanbul'dan Bakü'ye giden sivil toplum kuruluşları temsilcileri, doktorlar ve iş insanlarından oluşan bir heyet, "Hibrit savaşlarının narkotik yüzü" konulu bir toplantıda gençleri uyardı. Türkiye'de yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve kurduğu 40'ın üzerinde dernekle bilinen Monik İpekel ve Toplum Gönüllüsü Uzman Biyolog Doktor Çiğdem Üregen, her iki ülkenin el ele vererek genç nesli tehdit eden uyuşturucuya karşı tedbir alınması gerektiğini hatırlattı. Üregen, sorunun çözümü için yetkililere önerilerini de sıraladı.

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