Akademik kayıp: Prof. Dr. Bekir Karasu nerede? 4 gündür haber alınamıyor

Türkiye, günlerce kayıp Prof. Dr. Korhan Berzeg olayına kilitlendi. Ne yazık ki Berzeg'in sadece kemikleri bulunup defnedildi. Nasıl öldüğü hala belirlenemedi. Bu acı kabın ardından yeni bir olay daha gündeme geldi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, 5 gün önce aracına binip evinde gitti. Bir daha geri gelmedi. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Karasu'nun yakınları, kendisinden haber alamayınca, hemen polise haber verdi. Polisler Karasu'yu bulmak için seferber edildi.