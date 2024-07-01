Afrika’dan Türkiye’ye doğru 81 ile çökecek! Uyarı ve başlangıç tarihi saatler önceden verildi

ÇARŞAMBA GÜNÜ DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji uzmanlarına göre, aşırı sıcak hava dalgası çarşamba günü de Türkiye genelinde etkili olmaya devam edecek. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere, tüm vatandaşların bu dönemde dikkatli olmaları ve güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları öneriliyor.