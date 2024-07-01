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Afrika'dan Türkiye'ye doğru 81 ile çökecek! Uyarı ve başlangıç tarihi saatler önceden verildi

Meteorolojik kaynaklardan yapılan açıklamalara göre, Afrika üzerinden hızla ilerleyen yeni bir sıcak hava sistemi Türkiye'ye doğru geliyor. Bu durum vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 23:16 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 23:16
Afrika’dan Türkiye’ye doğru 81 ile çökecek! Uyarı ve başlangıç tarihi saatler önceden verildi

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Meteorolojik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Afrika'dan hızla yola çıkan sıcak hava sistemi Türkiye'ye doğru ilerliyor. Bu gelişme, ülke genelinde paniğe neden oldu. Vatandaşlara, sıcak hava dalgasının olası etkilerine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

TÜRKİYE'YE AFRİKA ÜZERİNDEN GELEN YENİ SICAK HAVA DALGASI UYARISI

Meteorolojik kaynaklar, Türkiye'nin Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava sisteminin etkisi altına gireceği konusunda vatandaşları uyardı. Bu sıcak hava dalgasının kısa bir süre içinde ülkemizde etkisini göstermesi bekleniyor.

SICAK HAVA DALGASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Afrika'dan yola çıkan bu sıcak hava sistemi, salı gününden itibaren Türkiye'nin birçok kentinde etkili olacak. Sıcaklıkların normalin üzerine çıkması ve aşırı sıcakların yaşanması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji uzmanlarına göre, aşırı sıcak hava dalgası çarşamba günü de Türkiye genelinde etkili olmaya devam edecek. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere, tüm vatandaşların bu dönemde dikkatli olmaları ve güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları öneriliyor.

VATANDAŞLARA ÖNERİLER

Bol Su Tüketin: Vücudun su dengesini korumak için bol su içmeye özen gösterin.
Güneşten Korunun: Özellikle 10:00-16:00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçının.
Hafif Kıyafetler Giyin: Pamuklu ve açık renkli kıyafetler tercih edin.
Serin Yerlerde Bulunun: Mümkünse klimalı veya serin alanlarda vakit geçirin.
Fiziksel Aktiviteleri Azaltın: Aşırı sıcaklarda yoğun fiziksel aktivitelerden kaçının.

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