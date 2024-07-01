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50 gramı 12.000 TL, kilosu 240.000 TL'den satılıyor! Yemeğe kıyamazsınız!

Mersin balığının nadir bulunan yumurtalarından elde edilen Beluga Havyarı, kilosu 240.000 lira değerinde olan bir lezzet harikasıdır. Bu özel havyar, zengin ve kremsi yapısıyla gurme sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 14:27 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 14:27
50 gramı 12.000 TL, kilosu 240.000 TL’den satılıyor! Yemeğe kıyamazsınız!

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Beluga havyarı, özellikle lezzeti ve nadir bulunmasıyla tanınan, dünyanın en prestijli ve pahalı havyar türlerinden biridir. Bu havyar, Beluga sturgeonu olarak bilinen Huso huso isimli balığın yumurtalarından elde edilir. Beluga sturgeonları, özellikle Hazar Denizi ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde yaşarlar ve bu balıkların büyüklüğü, zaman zaman 1000 kilograma kadar çıkabilir.

Özellikleri ve Üretim Süreci

Beluga havyarının taneleri, diğer havyar çeşitlerine göre daha büyük ve daha yumuşaktır. Renk olarak genellikle soluk gri ila siyah arasında değişir. Tadı, zengin ve hafif tuzlu bir lezzet sunar ve damakta tereyağımsı bir his bırakır, bu da onu aşırı popüler ve arzu edilen bir lezzet haline getirir.

Üretimi, belirli bir yaşa ve büyüklüğe ulaşan dişi Beluga sturgeonlarının, yumurtaları için canlı olarak yakalanmasıyla başlar. Yumurtalar, balıklar zarar görmeden özenle alınır. Bu süreç, çok dikkatli ve titiz bir işçilik gerektirir çünkü balığın sağlığı, havyarın kalitesini doğrudan etkiler.

Beluga havyarı, uluslararası mutfaklarda en yüksek derecede bir lüks ürün olarak kabul edilir. Genellikle çıplak olarak, belki biraz limon ve ince dilimlenmiş ekmekle servis edilir, böylece onun zengin ve karmaşık lezzetleri tam olarak tadılabilir. Özel günler, yüksek sınıf restoranlar ve elit toplantılarda tercih edilen bir lezzettir.

Havyarın Üretimi ve Çeşitleri

Havyar üretimi, balığın canlı yakalanması ile başlar; balık ölmeden yumurtaları dikkatlice alınır. Alınan havyar sonrasında, balık genellikle denize geri bırakılır ki bu, sürdürülebilir bir yöntem olarak kabul edilir. En bilinen havyar çeşitleri arasında Beluga, Ossetra ve Sevruga bulunur. Bu türlerin her biri, renk, tat ve doku bakımından farklılık gösterir.

Beluga havyarı, genellikle en pahalı havyar türü olarak kabul edilir. Bu havyar, Mersin balığından elde edilir ve büyük, tane tane yapısıyla bilinir. Siyah renkli bu havyarın tadı, tereyağını andıran zengin bir lezzete sahiptir.

Sağlık Açısından Havyarın Faydaları ve Kullanım Alanları

Havyar, yüksek oranda protein ve omega-3 yağ asitleri içerdiğinden insan sağlığına birçok fayda sağlar. Enerji vermesinin yanı sıra, cilt sağlığını destekleyici özellikleriyle de dikkat çeker. Kozmetik sektöründe, cilt yenileme ve nemlendirme özellikleri nedeniyle krem ve serum gibi ürünlerde kullanılır. Ayrıca, anti-aging özellikleri sayesinde kırışıklık karşıtı ürünlerde de tercih edilen bir bileşendir.

Küresel Pazarda Havyar

Havyar, özellikle lüks restoranlarda ve özel etkinliklerde tercih edilen bir delicatessendir. Ancak yüksek fiyatı nedeniyle genellikle yüksek gelirli tüketiciler tarafından tercih edilir.

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