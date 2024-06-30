Kayseri’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Halk provokasyona geçit vermedi! Kayseri Valisi açıkladı: Devlet gereğini sonuna kadar yapacak

Olay saat 21.00'de Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli bir kişi, 5 yaşındaki Suriyeli çocuğu taciz ederken yakalandı.
Olay saat 21.00'de Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli bir kişi, 5 yaşındaki Suriyeli çocuğu taciz ederken yakalandı.
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay sonrası toplanan mahalle sakinleri, şüphelinin yakalanmasını istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Valilik konuya ilişkin, "30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur." dedi.
PROVOKASYONCULAR TAŞKINLIK ÇIKARDI
Öte yandan provokasyoncular, Türkiye'ye sığınan mültecileri hedef alarak halkı kışkırtmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirerek ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalede bulundu.
"DEVLET GEREĞİNİ SONUNA KADAR YAPACAK"
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye geldi. Vali Çiçek çevredeki bir apartmanın balkonuna çıkarak burada vatandaşlara sakin olmaları uyarısında bulundu.
Olayları yatıştırmaya çalışan 5 polisin yaralandığını belirten Vali Çiçek, "Ben öfkenizi iyi anlıyorum. Şu an gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Ben size valiniz olarak söz veriyorum. Bir daha Danişmengazi Mahallesi'nde böyle bir alçaklık olmayacak. Hepinizin canı yanıyor anlıyorum. Sizin bu ülkenin beraberliği için dağlarda, taşlarda terörle mücadele eden polis arkadaşlarımız sizin güvenliğiniz için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben sizin mesajınızı aldım. Allah rızası için hiçbir polisimizin burnu kanamasın. Ne gerekiyorsa yapacağız. Burada kimsenin canı yanmasın. Şu anda 5 polisimiz yaralı. Devlet gereğini sonuna kadar yapacaktır. Herkesin dağılmasını istiyorum" dedi.
"GEREKENİ YAPACAĞIZ"
Bir açıklama da İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'dan geldi. Aydın bölgeye gelerek, yaptığı açıklamada, "Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.
HALK PROVOKASYONA İZİN VERMEDİ
Kayseri'de halk provokasyona geçit vermedi. Sokaklar sakinleşti.