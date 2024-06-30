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Herkesin yaptığı korkunç hata! Resmen beyni eritiyor

Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmak, modern yaşamın yaygın bir alışkanlığı haline geldi. Ancak, bu basit eylemin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir. Bilimsel araştırmalar, sabah ilk iş olarak telefon kullanımının birçok olumsuz duruma neden olabileceğini söylüyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 19:08 Güncelleme 30 Haziran 2024, 19:08
Herkesin yaptığı korkunç hata! Resmen beyni eritiyor

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Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmak, birçok insan için sıradan bir alışkanlık haline geldi. Ancak bu masum görünen davranışın hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir.

SABAHLARI TELEFON KULLANIMININ ZARARLARI 📵

1. Uyku Düzenini Bozar 🌙😴
Sabahları telefona bakmak, beyninizin doğal olarak uyanmasını engeller ve sizi gereksiz yere yüksek bir uyanıklık durumuna sokar.

2. Göz Yorgunluğuna Neden Olur 👀💤
Gözleriniz sabahları ışığa uyum sağlamaya çalışırken ekrana bakmak, gözlerinizin zorlanmasına neden olabilir.

3. Stresi ve Kaygıyı Artırır 😰📲
Sosyal medyadan, haberlerden ve e-postalardan gelen bildirimler stres ve kaygıyı artırır.

4. Üretkenliği Azaltır 🛌📉
Sosyal medyaya dalmak, gün boyunca dikkatinizin dağılmasına ve üretkenliğin azalmasına yol açar.

5. Gün Boyunca Dikkatinizi Dağıtır 🤯🔄
Güne telefonla başlamak, zihninizi sürekli olarak başka şeylere yönlendirebilir.

6. Dopamin Seviyelerini Artırır 🧠📈
Sabahları telefon kullanmak, beyninizin dopamin seviyesini artırarak sosyal medyadan gelen tatmin hissini sürekli olarak aramanıza neden olabilir.

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