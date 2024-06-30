Damat katliamı

Muğla'da eşinin ailesi ile aralarında anlaşmazlık yaşayan Özcan A, önceki gün kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'nun (52) evinde tabancayla ateş etti. Bir villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'yı da hedef seçti. Kaçarken iki kişiyi daha yaralayıp izini kaybettirdi. Görgü tanıkları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Aysu ailesi ve Muhammet Akbaba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsimleri henüz tespit edilemeyen yaralı iki kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Polis, zanlı Özcan A'yı yakalamak için operasyon düzenledi.

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