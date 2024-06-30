Can pazarı: 2 ölü 35 yaralı

Mersin-Antalya D-400 kara yolunda kaza meydana geldi. Edinilen göre, Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K. yönetimindeki otobüs, Akkuyu NGS'de görevli Uzman Çavuş Y.D'nin kullandığı otomobil ve işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki otobüse çarptı. meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesi ile Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

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