Banyonun en kirli yeri burası! Herkes görmezden geliyor ama mikrop yuvası! Akciğerlere bulaşabilir...

Bu hastalık, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterir ve tedavi edilmediğinde hayati tehlike oluşturabilir.

Ayrıca, duş başlıklarında biriken kir ve bakteriler, cilt tahrişlerine ve enfeksiyonlara da sebep olabilir. Temiz olmayan su, ciltte kuruluk, kaşıntı ve döküntü gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, duş başlıklarının düzenli olarak temizlenmesi önemlidir.