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Annelere en pratik ve sağlıklı rulo krep tarifi! Plajda, piknikte, kahvaltıda ayıla bayıla yiyeceksiniz

Çayın yanında mükemmel olan bu Türk usulü sandviç tarifini mutlaka denemelisiniz! Patates ve baharatlarla hazırlanan iç harcı, taze lavaş ekmeğiyle buluştuğunda ortaya çıkan lezzet sizi mest edecek. İşte plajda, piknikte tadına doyamayacağınız o tarif...

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 17:26 Güncelleme 30 Haziran 2024, 17:26
Annelere en pratik ve sağlıklı rulo krep tarifi! Plajda, piknikte, kahvaltıda ayıla bayıla yiyeceksiniz

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Patates ve baharatların mükemmel uyumuyla hazırlanan iç harcı, taze lavaş ekmeğiyle buluştuğunda ortaya çıkan lezzet, sizi adeta başka diyarlara götürecek. Evde, plajda ya da piknikte afiyetle tüketebileceğiniz bu tarif, her lokmada damakları şenlendiriyor. İşte bu lezzet şöleninin tarifi...

MALZEMELER 🥔🥙

Baharat Karışımı için:

2 çay kaşığı kırmızı toz biber 🌶️
2 çay kaşığı kişniş tozu 🌿
1 çay kaşığı karışık baharat (pul biber, kimyon, kekik) 🌱
2 çay kaşığı kavrulmuş kimyon tozu 🥄
½ çay kaşığı zerdeçal tozu 🌟
½ çay kaşığı karabiber 🌑
1 çay kaşığı tuz 🧂
2 çay kaşığı sumak 🍋

İç Harcı için:

2 su bardağı patates (haşlanmış, soyulmuş ve ezilmiş) 🥔
1 adet ince doğranmış soğan 🧅
2-3 yeşil biber 🌶️
¼ inç rendelenmiş zencefil 🌿
2 diş sarımsak (ezilmiş) 🧄
2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz 🌿
1 yemek kaşığı zeytinyağı 🫒
1 yemek kaşığı baharat karışımı 🥄

1 çay kaşığı nane-limon sosu 🍋🌿
½ çay kaşığı sumak 🍋
1 çay kaşığı domates salçası 🍅
2 çay kaşığı ince kıyılmış soğan 🧅
4 adet lavaş ekmeği veya krep
Yağlı kağıt (sarma için) 📜

Talimatlar:

İç Harcın Hazırlanması:

Orta ateşte bir tavada zeytinyağını kızdırın ve içine doğranmış yeşil biber, zencefil ve sarımsağı ekleyip 30-40 saniye soteleyin. 🍳
Baharat karışımını ve patatesleri ekleyip iyice karıştırın. Ocağı kapatın ve doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın. Hazırladığınız iç harcı bir kenara koyun ve soğumaya bırakın. 🌿

Sandviçin Birleştirilmesi:

Lavaş ekmeğinin üzerine nane-limon sosunu sürün. 🍋🌿
Hazırladığınız patates harcını lavaşın ortasına yerleştirin. Üzerine sumak, domates salçası ve ince kıyılmış soğan ekleyin. 🥙
Lavaşı sıkıca rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıtla sarın. 📜

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