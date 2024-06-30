Annelere en pratik ve sağlıklı rulo krep tarifi! Plajda, piknikte, kahvaltıda ayıla bayıla yiyeceksiniz

Patates ve baharatların mükemmel uyumuyla hazırlanan iç harcı, taze lavaş ekmeğiyle buluştuğunda ortaya çıkan lezzet, sizi adeta başka diyarlara götürecek. Evde, plajda ya da piknikte afiyetle tüketebileceğiniz bu tarif, her lokmada damakları şenlendiriyor. İşte bu lezzet şöleninin tarifi...