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Zeka testi: Resimdeki 8 kibrit nerede? 347 kişiden sadece 6'sı 22 saniyede bulabildi

Sosyal medya zihinleri zorlayan yeni bir görsel bulmaca ile çalkalanıyor. Ortaya konulan meydan okuma, bir çakmağın etrafına dağılmış kibrit çöplerinin sayısını doğru bir şekilde tespit etmek. Bu görsel zeka testi, yalnızca yüksek IQ seviyesine sahip bireylerin 5 saniye içinde doğru cevabı bulabildiği iddiasıyla dikkat çekiyor. Peki, resimdeki 8 kibrit nerede? 347 kişiden sadece 6'sı 22 saniyede bulabildi.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 15:03 Güncelleme 29 Haziran 2024, 15:03
Zeka testi: Resimdeki 8 kibrit nerede? 347 kişiden sadece 6’sı 22 saniyede bulabildi

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Resimde gösterilen sahne bir platform üzerinde kırmızı kibrit çöpleri ile çevrelenmiş bir çakmağı içeriyor. Testin püf noktası ise yalnızca serpiştirilmiş kibrit çöplerini değil, aynı zamanda çakmağın yüzeyine yansıyanları da saymakta yatıyor.

DETAYLARA DİKKAT!

Görselde başarılı bir şekilde tüm kibrit çöplerini tespit edebilmek için dikkatli bir gözlem yapmanız gerekmektedir.

Yansımalar, çakmağın parlak yüzeyinde kibrit çöplerinin bazılarını gizleyebilir, bu yüzden her detayı incelemeniz önem arz ediyor.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Çözüm sürecinde görseli adım adım analiz ederek, çakmağın etrafında toplamda 8 kibrit çöpü olduğunu görebilirsiniz. Bu zorlu görsel zeka testinde 8 kibrit çöpünün her biri, milyonlarca insanın merakla üzerinde durduğu resimde işaretlenmiş durumda.

Bu eğlenceli ve meydan okuyucu testle zeka seviyenizi ölçmeye ne dersiniz? Paylaşılan resim üzerinde bir kez daha göz atın ve yansımalara dikkat ederek tüm kibrit çöplerini saymayı deneyin. Unutmayın, bu tür testler hem gözlem yeteneğinizi hem de problem çözme kabiliyetinizi geliştirebilir.

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