Zeka testi: Resimdeki 8 kibrit nerede? 347 kişiden sadece 6’sı 22 saniyede bulabildi

Çözüm sürecinde görseli adım adım analiz ederek, çakmağın etrafında toplamda 8 kibrit çöpü olduğunu görebilirsiniz. Bu zorlu görsel zeka testi nde 8 kibrit çöpünün her biri, milyonlarca insanın merakla üzerinde durduğu resimde işaretlenmiş durumda.

Bu eğlenceli ve meydan okuyucu testle zeka seviyenizi ölçmeye ne dersiniz? Paylaşılan resim üzerinde bir kez daha göz atın ve yansımalara dikkat ederek tüm kibrit çöplerini saymayı deneyin. Unutmayın, bu tür testler hem gözlem yeteneğinizi hem de problem çözme kabiliyetinizi geliştirebilir.