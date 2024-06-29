Zeka testi: Resimdeki 8 kibrit nerede? 347 kişiden sadece 6’sı 22 saniyede bulabildi

Resimde gösterilen sahne bir platform üzerinde kırmızı kibrit çöpleri ile çevrelenmiş bir çakmağı içeriyor. Testin püf noktası ise yalnızca serpiştirilmiş kibrit çöplerini değil, aynı zamanda çakmağın yüzeyine yansıyanları da saymakta yatıyor.
Resimde gösterilen sahne bir platform üzerinde kırmızı kibrit çöpleri ile çevrelenmiş bir çakmağı içeriyor. Testin püf noktası ise yalnızca serpiştirilmiş kibrit çöplerini değil, aynı zamanda çakmağın yüzeyine yansıyanları da saymakta yatıyor.
DETAYLARA DİKKAT!
Görselde başarılı bir şekilde tüm kibrit çöplerini tespit edebilmek için dikkatli bir gözlem yapmanız gerekmektedir.
Yansımalar, çakmağın parlak yüzeyinde kibrit çöplerinin bazılarını gizleyebilir, bu yüzden her detayı incelemeniz önem arz ediyor.
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
Çözüm sürecinde görseli adım adım analiz ederek, çakmağın etrafında toplamda 8 kibrit çöpü olduğunu görebilirsiniz. Bu zorlu görsel zeka testinde 8 kibrit çöpünün her biri, milyonlarca insanın merakla üzerinde durduğu resimde işaretlenmiş durumda.
Bu eğlenceli ve meydan okuyucu testle zeka seviyenizi ölçmeye ne dersiniz? Paylaşılan resim üzerinde bir kez daha göz atın ve yansımalara dikkat ederek tüm kibrit çöplerini saymayı deneyin. Unutmayın, bu tür testler hem gözlem yeteneğinizi hem de problem çözme kabiliyetinizi geliştirebilir.