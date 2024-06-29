Şizofreni hastası Yakup Demirboğa babasını uykusunda bıçakladı!

Bursa'da şizofreni hastası Yakup Demirboğa (24), önceki gün annesi Gülçin Demirboğa (49) evde olduğu sırada, salondaki kanepede uyuyan babası Süleyman Demirboğa'yı (49) bıçakladı. Gülçin Demirboğa'nın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Baba, ifadesinde "Şikayetçi değilim" dedi. Tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde 3 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil oğul, "Babamı başka kadınlarla yatarken gördüğümü sanıp, onu defalarca bıçakladım. Pişmanım" dedi.