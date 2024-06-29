LGS’de 352 öğrenci 500 tam puan aldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. 352 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Her şehirden başarı haberleri aktı. Adana'da Asel İpek Bozdağ da 352 kişi arasında yer aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu Ahmet Akif Kaya, 500 tam puan alarak şampiyonlara adını yazdırdı. Trabzon'dan Berru Tanrıver, Mustafa Türker Yarar ve Ömer Kaan Cansu da 352 kişi arasındaydı. Diyarbakır'da da iki ayrı özel okulda eğitim gören Beren Savar ve Neva Bingöl 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yerini aldı.

( Tolga YANIK-Murat KARAMAN-Özgür ÖZDEMİR-Hüseyin KAÇAR-Mehmet YILDIRIM)

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