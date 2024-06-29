SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

B sınıfı ehliyet sahipleri için karar: Milyonlarca sürücü yaşadı

Trafik yönetmeliklerinde yapılan son değişiklikler, B sınıfı sürücü belgesine sahip vatandaşlar için önemli bir yenilik getirdi. 10 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerinin belirli koşulları yerine getirdiklerinde 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilecekleri açıklandı. Bu değişiklik özellikle yoğun şehir trafiğinde daha hızlı ve ekonomik bir ulaşım aracı arayanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 17:06 Güncelleme 29 Haziran 2024, 17:06
B sınıfı ehliyet sahipleri için karar: Milyonlarca sürücü yaşadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trafik yönetmeliğinde Şubat ayında gerçekleştirilen önemli bir değişiklik, özellikle B sınıfı ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan bu güncellemeyle birlikte, belirli koşullar altında B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

O KİŞİLER YARARLANABİLECEK

Yeni yönetmeliğe göre, ticari amaçlar dışında kullanılmak üzere A1 sınıfı ehliyetle sürülebilen motosikletler, artık B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından da kullanılabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Yeni hakkı elde etmek isteyen sürücülerin yerine getirmesi gereken bazı önemli şartlar bulunmaktadır:

Ehliyet Yaşı: En az 2 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak.
Sağlık Durumu: Gerekli sağlık şartlarını karşılamak.

Eğitim ve Sınavlar: Gerekli direksiyon eğitimi derslerini başarıyla tamamlamak ve uygulama sınavından geçmek.
Geçmiş Ehliyet Durumu: Sürücü belgesinin daha önce geçici veya daimi olarak iptal edilmemiş olması.

SERTİFİKA VE KAYIT İŞLEMLERİ

Başarılı bir sınav sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan A1 sınıfı sertifika sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenecek.

Bu işlemler için sürücü belgesine herhangi bir ek kod yazılmasına gerek kalmayacak, fakat isteyen sürücüler, iki yıl içinde bu sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek.

Bu düzenleme, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, ilgili tüm sürücüler belirtilen şartları sağladıkları takdirde yeni haklarından faydalanmaya başlayabilirler. Bu değişiklikle beraber, B sınıfı ehliyet sahiplerinin daha esnek bir şekilde motosiklet kullanmalarının önü açılmış oluyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kedi kesildi... Kur’an-ı Kerim’e hakaret edildi! Alçak paylaşımları yapan Karargah409 hakkında soruşturma başlatıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı
İzmir Menderes’te orman yangını: O bölgedeki vatandaşlar tahliye edildi
Joe Biden’ın Donald Trump’a karşı performansı Time’a kapak oldu: Demokratlar panikte her şey karanlık
Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Anlaşma sağlandı
ABD basını itiraf etti: Türk İHA’ları zirvede! Türkiye Çin’i geride bıraktı ABD’nin elini kolunu bağladı
İran’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı! Reformist Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili yarışacak
AK Parti’nin Kızılcahamam’daki Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın programı belli oldu
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor
İzmir’deki ikinci ’Seçil Erzan’ vakasında şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu! 1 kişi tutuklandı
Yaprak Dökümü’nün kahveci Ahmet’i Yusuf Atala da içlerindeydi! Detaylara ulaşıldı! Dolandırıcılık yöntemleri pes dedirtti
TMO’ya karşı başlatılan kirli algıya sert tepki: 600’den fazla alım noktamızda bize gelen ürünlerin tamamını alacağız
Eylem Tok’un iade fikri FETÖ’cüleri panikletti! Elebaşı ve 227 örgüt yöneticisini korku sardı
Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi
Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı| İş dünyasına yansımaları nasıl olacak? Sektörün önde gelen isimleri değerlendirdi
SON DAKİKA