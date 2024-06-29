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2.5 yıl boyunca yanlış tedavi! Buğra Koç yıllarca kemoterapi aldı ancak hastalığı bambaşka çıktı!

Buğra Koç, 3 yaşındayken ateşlendi. Hastaneye gitti. Doktorlar, "kan hastası" dedi. Yıllarca kemoterapi verildi. Ama çocuk iyileşmedi. Aile başka hekime danışınca gerçeği öğrendi: Sadece romatizma!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
2.5 yıl boyunca yanlış tedavi! Buğra Koç yıllarca kemoterapi aldı ancak hastalığı bambaşka çıktı!

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Skandal, Gaziantep'te başladı. Ateşlenen Buğra'nın kan hastalığı olduğu açıklandı. Adana'da da tetkik yapıldı. Teşhis aynıydı! Kemoterapiye başlandı. Ama çocuk, bir türlü iyi olamadı! En son ilik nakli yapılması kararlaştırıldı. Aile, bir doktora daha danıştı. Buğra'nın romatizma olduğu anlaşıldı.

SKANDAL BUĞRA'DA
Buğra, 3 yıl önce yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı. Ölümcül kan hastalığı tanısı konulup kemoterapiye başlandı. İyileşmeyince başka hastaneye kaldırıldı. Aslında romatizma olduğu ve yanlış tedavi gördüğü anlaşıldı!

Gaziantep'li Hatice- Süleyman Koç çiftinin oğlu Buğra, 3 yaşındayken aniden rahatsızlandı. Dirençli yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bir teşhis konulamadı. Son olarak Gaziantep ve Adana'daki 2 ayrı devlet hastanesine götürülen çocuğun ölümcül kan hastalığı olan hemofagositik lenfohistiyositoz'a (HLH) yakalandığı saptandı! O dönem 3 yaşında olan küçük Buğra'ya kemoterapi ve kortizon tedavisi uygulandı.

TEDAVİSİ SADECE AŞI!
2.5 yıl süren tedavinin ardından Buğra'da bir türlü iyileşme olmaması üzerine Koç çifti, Adana'da özel bir hastanenin kapısını çaldı. Tetkiklerin ardından küçük Buğra'nın sistemik jia olarak da bilinen ateşli-iltihaplı romatizma hastası olduğu ve tedavisinin ise 2 haftada bir yapılması gereken aşı olduğu açıklandı.
Anne Hatice Koç sorumlu doktorlardan şikayetçi olduklarını anlattı. Şu ifadeleri kullandı: Doktor, ilik nakli yapılmadığı takdirde çocuğumuzu kaybedebileceğimizi söyledi. Biz tarama işlemlerine başladık. Bulamadık. Adana'ya gittik. İyi ki de gitmişiz. Bize çocuğumuzun romatizma hastası olduğunu bunun ilaçının da aşı olduğu vurgulandı. Eğer oğlumu Adana'ya götürmeseydik ilik nakli yapılacaktı."

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