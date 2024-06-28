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Down Sendromlu Selin Naz Özcan sosyalleşmesi için jimnastiğe gönderildi, dünya şampiyonu olup altın madalyaları peş peşe dizdi

Down Sendromlu Selin Naz Özcan (14), sosyalleşmesi için jimnastiğe başladı. Yeteneği ile hayran bıraktı. Milli takıma alındı. Dünya Şampiyonu olup altın madalyayı kazandı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
Down Sendromlu Selin Naz Özcan sosyalleşmesi için jimnastiğe gönderildi, dünya şampiyonu olup altın madalyaları peş peşe dizdi

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Adana'da yaşayan Selin Naz Özcan hem azmi hem de başarısıyla hayran bıraktı. Selin, spora giden kardeşinin yanında sosyalleşmesi için jimnastik salonuna yazdırıldı. Antrenmanlara başladı. Yeteneği ile dikkat çekince milli takım kampına çağrıldı. Burada da kendisini göstererek Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na milli sporcu olarak katılmaya hak kazandı.

LABUTTAN ÇEMBERE...
İlk olarak Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (Trisome Oyunları) Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda yarıştı. Ritmik kategoride çember ve top aletinde sergilediği performans ile 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmaya başardı. Labut ve kurdelede de dünya ikincisi olarak 2 gümüş madalya kazandı. Genel tasnifte ise dünya ikincilik madalyası ve kupasının sahibi olan Özcan, şampiyonayı 5 madalya ile tamamladı. Selin Naz ile gurur duyduğunu belirten anne Dilek Özcan ise şu ifadeleri kullandı:

Selin Naz ilk başlarda çok zorlandı ama onda farklı bir yetenek var. Hareketleri önce gözlemliyor sonra da aynısını yapıyor... Bunda da en büyük etken kız kardeşi...

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