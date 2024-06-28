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Balıkesir Altıeylül'de yangın ormana sıçradı! Alevler gökyüzünü kapladı | Çok sayıda ekip bölgede!

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir arazide çıkan yangının ormanlık alana sıçramasıyla alevler gökyüzünü sardı. Bölgede etkili olan yangını söndürmek için çok sayıda ekip çalışma yapıyor.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 18:43 Güncelleme 28 Haziran 2024, 18:58
Balıkesir Altıeylül’de yangın ormana sıçradı! Alevler gökyüzünü kapladı | Çok sayıda ekip bölgede!

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde arazide çıkan yangın ormana sıçradı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

Balıkesir Altıeylül'de yangın ormana sıçradı!

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Bölgede 90 personelden oluşan ekipler, 2 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 10 iş makinesi ve diğer kurumlardan gelen 10 araçla yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

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