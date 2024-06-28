Adana’da trafikte kanlı saldırı! Motosikletler gelip otomobile kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Adana 'nın Seyhan ilçesinde motosikletli kişiler tarafından trafik ışıklarında bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Güney Kuşak Bulvarı'ndan ilerleyen araca yaklaşan motosikletli şahıslar silahlı saldırı yaptı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan kadın hayatını kaybederken iki erkek de yaralandı.