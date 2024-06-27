Tacizci polis hakim karşısında! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Mahkeme başkanı sinirlendi: Uzatma

Karabağlar ilçesi 31 Ocak 2024'te meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Büşra Karademir, boşanma aşamasındaki eşi Cenk Karademir'in kapıya dayanarak 'kırar girerim' demesi üzerine 112'yi arayarak ihbarda bulundu.
Karabağlar ilçesi 31 Ocak 2024'te meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Büşra Karademir, boşanma aşamasındaki eşi Cenk Karademir'in kapıya dayanarak 'kırar girerim' demesi üzerine 112'yi arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese gelen polisler Karademir'i ifadesini almak üzere Yeşilyurt'taki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürdü.
İddiaya göre, polis Ay, "Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor" deyip şeker verdikten sonra yanağına dokundu. İfade işlemi bittikten sonra Karademir ekip otosuna bindi. Sabah'ta yer alan habere göre, Karademir, Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. ile birlikte evine götürüldü. Araçtan inen Ay, "Kapıyı kontrol edeyim" diyerek Karademir'in evine girdi.
DUDAKLARIN ÇOK GÜZEL
Daha sonra beylik silahını ve ceketini çıkararak evdeki aynanın önüne bırakan Ay, iddiaya göre, Karademir'i köşeye sıkıştırarak cinsel tacizde bulundu, genç kadına "Dudakların çok güzel. Sarıl bana sevgili olalım" dedi.
Daha sonra zorla Karademir'i öpmeye çalışan Ay'ı engellemeye çalışan genç kadın aynanın üzerindeki silahı alarak ateşledi. Polis Ay, karnından yaralanırken, Karademir, balkona çıkarak 'polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum' bağırarak yardım istedi.
"İMDAT POLİS BANA SALDIRDI"
Soruşturma kapsamında olayın şahidi diğer polis Ş.M. ifadesinde, "Olay günü ekip aracını ben kullanıyordum. Büşra hanımın evine geldiğimizde Süleyman Ay, bana 'sen araçta bekle' dedi. Beraber apartmana girdiler. Süleyman Ay'ın daha önce de kadınlarla samimi olmaya ve arkadaşlık kurmaya çalıştığını fark etmiştim. Eve girdikten yaklaşık 7-8 dakika sonra Büşra Karademir balkondan bağırarak yardım istedi. 'Polis bana saldırdı. Polisi vurdum' diye bağırıyordu" dedi.
TACİZCİ POLİSİN 36.5 YIL HAPSİ İSTENDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Süleyman Ay'ın 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10.5 yıla, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar, 'zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36.5 yıla kadar hapsi istendi.
Öte yandan Büşra Karademir'in ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla olmaz üzere toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Ay ile Karademir bugün ilk kez İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakim karşısına çıktı.
KAPIDA BOMBE VARDI
Polis memuru sanık Süleyman Ay (50) duruşmada sorulan sorular karşısında zor anlar yaşadı. Mahkeme başbakanın 'Büşra'nın evine neden girdin?' sorusuna 'kapıda bombe vardı. Tespit için ona bakmaya gittim' dedi.
Mahkeme başkanı, "Silah kaç kere ateş aldı? Vücudunda kaç mermi var?" diye sordu. Lafı çok fazla dolandırılan sanık Ay'a mahkeme başkanı, "Soru çok açık. Basit. Uzatma' diye fırçaladı.
112'Yİ Mİ ARASA DAHA HIZLI OLUR YOKSA SENİN CEP TELEFONU MU?
Cep telefonu numarasını polis merkezindeki ifade işlemi sırasında Büşra Karademir'e veren Ay'a soru yönelten avukat Şule Ak, "Büşra zor durumda kaldığına seni mi cep telefonundan aradığında daha hızlı ekip olay yerine gider? Yoksa 112'yi mi aradığında polis adrese daha hızlı mı gider?" dedi. Süleyman Ay ise soruyu "Bilmiyorum" diye geçiştirdi.
"8 DAKİKA 45 SANİYE İÇERİDE KALDI"
Ay'ın meslektaşı Ş.K. ise "Ortada bir şikayet yok. Zapta alınacak bir konu yok. Süleyman'ın yukarı çıkmasını gerektirecek biri durum" diyerek meslektaşının yaptığının yanlış olduğunu söyledi.
Süleyman Ay'ı yukarı çıkarken kayda alan tanık Ş.K., "Süleyman Bey ile aramızda bir husumet yok. Sadece her çalışanın yaşadığı cinsten anlaşmazlıklarımız olmuştur" dedi.
Meslektaşı Ay'ın Büşra'nın evinde 8 dakika 45 saniye kaldığını söyleyen Ş.K., "Ben de tek başıma müşteki kadınları evine götürüyorum. Asla apartmandan içeri girmiyorum. Kadın apartmana girdikten sonra adresten ayrılıyorum" dedi. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.