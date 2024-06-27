Tacizci polis hakim karşısında! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Mahkeme başkanı sinirlendi: Uzatma

Mahkeme başkanı, "Silah kaç kere ateş aldı? Vücudunda kaç mermi var?" diye sordu. Lafı çok fazla dolandırılan sanık Ay'a mahkeme başkanı, "Soru çok açık. Basit. Uzatma' diye fırçaladı.

KAPIDA BOMBE VARDI Polis memuru sanık Süleyman Ay (50) duruşmada sorulan sorular karşısında zor anlar yaşadı. Mahkeme başbakanın 'Büşra'nın evine neden girdin?' sorusuna ' kapıda bombe vardı. Tespit için ona bakmaya gittim' dedi.

112'Yİ Mİ ARASA DAHA HIZLI OLUR YOKSA SENİN CEP TELEFONU MU?

Cep telefonu numarasını polis merkezindeki ifade işlemi sırasında Büşra Karademir'e veren Ay'a soru yönelten avukat Şule Ak, "Büşra zor durumda kaldığına seni mi cep telefonundan aradığında daha hızlı ekip olay yerine gider? Yoksa 112'yi mi aradığında polis adrese daha hızlı mı gider?" dedi. Süleyman Ay ise soruyu "Bilmiyorum" diye geçiştirdi.

"8 DAKİKA 45 SANİYE İÇERİDE KALDI"

Ay'ın meslektaşı Ş.K. ise "Ortada bir şikayet yok. Zapta alınacak bir konu yok. Süleyman'ın yukarı çıkmasını gerektirecek biri durum" diyerek meslektaşının yaptığının yanlış olduğunu söyledi.