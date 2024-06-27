SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Optik illüzyon ile IQ'nu test et! Bahçedeki civcivi 524 kişiden 13'ü bulamadı

Optik illüzyon bulmacaları, görsel zekanızı ve dikkat yeteneğinizi test etmenin en eğlenceli yollarından biridir. Macar sanatçı Gergely Dudas’ın hazırladığı yeni bir bulmacada renkli yumurtaları boyayan sevimli tavşanların arasında saklanan minik bir civcivi bulmanız gerekiyor. Ancak bu renk cümbüşü içinde civcivi bulmak sandığınız kadar kolay olmayacak. Peki, 21 saniyede civcivi bulabilir misiniz?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 15:35 Güncelleme 27 Haziran 2024, 15:35
Optik illüzyon ile IQ’nu test et! Bahçedeki civcivi 524 kişiden 13’ü bulamadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Genellikle bu tür bulmacalarda tavsiye edilen süre 30 saniye olsa da biz bu süreyi 21 saniyeye indirerek meydan okumayı daha da zorlaştırdık. Sadece en dikkatli gözler ve keskin zekâlar, bu kısa sürede civcivi bulabilir. Hazır mısınız?

İLK İPUCU

Civcivi bulmakta zorlanıyorsanız size bir ipucu. Aradığınız civciv resmin sağ tarafında yer almıyor. Bu bilgiyle, arama alanınızı daraltabilir ve civcivi daha hızlı bulabilirsiniz.

İKİNCİ İPUCU: SARI CİVCİV VE LALELER

Hala zorlanıyor musunuz? İşte bir ipucu daha. Civciv sarı renkte ve lalelerle bütünleşmiş durumda. Bu bilgiyle civcivi görebilmek için gözlerinizi daha da dikkatli kullanmanız gerekecek.

CİVCİV BULMA YARIŞMASI

Civcivi bulmayı başaran herkes, keskin gözlem yeteneklerini ve zekâlarını kanıtlamış oldu. Bulamayanlar içinse, umudunuzu kaybetmeyin! Civcivin yerini öğrenmek için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir.

Renk Kontrastlarını Kullanarak Araştırma: Sarı rengin en belirgin olduğu bölgeleri dikkatle tarayın.

Tavşanların Boyama Alanlarına Dikkat: Tavşanların boyadığı yumurtalar civcivin saklandığı yeri örtüyor olabilir. Bu bölgeleri detaylı inceleyin.

Lalelerle İlişkilendirin: Lalelerle bütünleşmiş bir civciv, sarı rengin içinde kaybolmuş olabilir. Lalelerin arasındaki boşluklara odaklanın.

İŞTE CİVCİVİN YERİ!

Civcivi bulmayı başaran herkes keskin gözlem yeteneklerini ve zekalarını kanıtlamış oldu. Bulamayanlar içinse, umudunuzu kaybetmeyin! Civcivin yerini öğrenmek için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Unutmayın, önemli olan çözüm yolunda gösterdiğiniz sabır ve dikkattir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Firari Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur böyle yakalanmış! Görüntüler ortaya çıktı! İlk sözleri bakın ne oldu! Dava ertelendi! Avukatlardan flaş talep
Küresel sancının perde arkası! Ukrayna, Gazze, Lübnan, Bolivya,’teröristan’ isteyen PKK... ABD’nin ’yeni düzen’ planına bir de böyle bakın
Trendyol
TCMB Haziran ayı faiz kararı açıkladı! Yüzde 50’de sabit tutuldu | Dikkat çeken enflasyon vurgusu: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir
MSB’den Üçüncü Dünya Savaşı ihtimali ve TSK’nın hazırlık durumu açıklaması: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
Bolivya’da darbeye halk müdahalesi: Askerler geri çekildi! Haftalar önce Putin ile görüşmüştü: Üç saatlik kalkışmanın arkasında ABD mi var?
SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler’de çöken 7 katlı binanın 3 katı kaçak çıktı! Vatandaşların paniği anbean kameraya yansıdı
Etiler’deki ünlü otelde film gibi olay: Tecavüz iddiası ortalığı karıştırdı... Bornozla hastaneye götürüldüğü anlar ortaya çıktı
Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada
SSK ve Bağ-Kur emeklisine %25.81-26.61 zam oranı! Kök aylık ne kadar olacak? Temmuz’da en düşük... | Emekli zammı 2024
Ankara - Şam hattında normalleşme zemini arayışı! Esed yine ’teröristan’ tehdidini ıskaladı: Türkiye ile ilişkilerin onarılmasına açığız
Beşiktaş’tan 3’lü taarruz! Bombalar tek tek patlayacak
Başkan Erdoğan davet etti! Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Türkiye’ye geliyor
Türkiye’nin tepkisi sonrası Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirisinden çıkarıldı
Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...
SON DAKİKA