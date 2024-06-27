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İkinci Seçil Erzan vakası! Denizbank Bornova şubesi müdüründen yüksek karlı fon dolandırıcılığı! Aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün yöneticileri de var

Türkiye aylardır ünlü futbolcuları yüksek karlı Fatih Terim Fonu vaadiyle dolandıran Seçil Erzan’ı konuşurken yeni bir bomba geldi. Denizbank Bornova şubesinde müdür olan Hatice Ö. Yüksek kar vaadiyle aralarında Karşıyaka Spor Kulübü’nün yöneticilerinin de bulunduğu yüzlerce kişiyi dolandırdı. Paralarını kaptırdıklarını anlayanlar polise koşup Hatice Ö.’yü şikayet etti. Hatice Ö.’nün tıpkı Seçil Erzan gibi intihar girişiminde bulunduğu da öğrenildi. Polis, şüphelilerden S.Ç'yi Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 16:54 Güncelleme 27 Haziran 2024, 17:46
İkinci Seçil Erzan vakası! Denizbank Bornova şubesi müdüründen yüksek karlı fon dolandırıcılığı! Aralarında Karşıyaka Spor Kulübü’nün yöneticileri de var

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Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı.

Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı.

PARALAR KİME GİTTİ?
Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı üçüncü kişilere gönderdiği ileri sürüldü.

DOLANDIRILDIKLARINI ANLAYAN İŞ İNSANLARI POLİSE KOŞTU
Hatice Ö.'nün para topladığı bu kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği ancak, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikayeti üzerine Hatice Ö., hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

YÜZLERCE KİŞİYİ DOLANDIRDI
Polis, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

DENİZBANK'TAN İNCELEME
Öte yandan Denizbank, olayla ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirirken, Hatice Ö.'nün bankayla ilişiği de dün itibarıyla kesildi.

SEÇİL ERZAN GİBİ O DA İNTİHAR ETMEYE KALKMIŞ
Yüksek kar vaadiyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanını 200 milyon dolandırdığı ileri sürülen Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

2 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verdi.



HATİCE Ö. HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA
Hatice Ö., daha sonra pişman olup, gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında polis beklediği, tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Polis, şüphelilerden S.Ç'yi Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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