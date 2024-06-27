İkinci Seçil Erzan vakası! Denizbank Bornova şubesi müdüründen yüksek karlı fon dolandırıcılığı! Aralarında Karşıyaka Spor Kulübü’nün yöneticileri de var

DENİZBANK'TAN İNCELEME
Öte yandan Denizbank, olayla ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirirken, Hatice Ö.'nün bankayla ilişiği de dün itibarıyla kesildi.
SEÇİL ERZAN GİBİ O DA İNTİHAR ETMEYE KALKMIŞ
Yüksek kar vaadiyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanını 200 milyon dolandırdığı ileri sürülen Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
2 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verdi.
HATİCE Ö. HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA
Hatice Ö., daha sonra pişman olup, gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında polis beklediği, tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Polis, şüphelilerden S.Ç'yi Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.