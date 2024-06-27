Herkes sebze sanıyordu meyve çıktı! Meğer sabah akşam yediğimiz o besinin kökeni...

Bezelye ve Börülce Bezelye, çoğunlukla pişirilerek tüketilen bir "sebze" olarak bilinir fakat her bir bezelye tanesi, bir çekirdek olarak kabul edildiği için aslında bir meyvedir. Aynı durum börülce için de geçerlidir; taneleri onları meyve kategorisine sokar.

Avokado Çoğu kişi tarafından meyve olarak kabul edilen avokado, tek çekirdekli yapısıyla bilimsel sınıflandırmada da meyve olarak yerini alıyor. Dutgiller ailesinden gelen bu lezzetli meyve, sağlık açısından da oldukça faydalıdır.

Patlıcan ve Kabak Patlıcan ve kabak, genellikle sebze olarak düşünülse de, içerdikleri çekirdekler nedeniyle aslında meyvelerdir. Kabakların hafif tatlı lezzeti, bu sınıflandırmayı destekleyen bir başka detaydır.

Bal Kabağı Özellikle tatlı tariflerde sıkça kullanılan bal kabağı, içinde barındırdığı büyük çekirdekler sayesinde meyve olarak kabul edilir. Onun tatlı lezzeti, meyve oluşunu daha da belirginleştiriyor.

Biber Yeşil, sarı, kırmızı ve hatta mor renkleriyle mutfakları süsleyen biberler, etli yapıları ve içlerinde barındırdıkları çekirdeklerle meyve kategorisine girer. Biberin bu sınıflandırması, pek çok kişi için sürpriz olabilir.